A lo loco y con patines - Hay un fantasma en mi casa - 26/03/21

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos canciones de corte espectral y energía radiante, que hemos titulado: “Hay un fantasma en mi casa”. Canciones que complementaremos con narraciones quiméricas basadas en experiencias cuasi personales. Los invitados e invitadas que derrocharán todo su sexapil sensorial son: R. Dean Taylor, Gregory Porter, Jane Weaver, The Lounge Society, Elvis Costello & The Attractions, Capleton/Method Man, Jaheim, Francis of Delirium, Etta James/Sugar Pie DeSanto, Method Man/Mary J. Blige, Galliano, Good Health Good Wealth, Peggy Gou.