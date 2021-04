A lo loco y con patines - Las cosas que no te dejan ver bien - 02/04/21

A lo loco y con patines. Hemos titulado el programa de hoy: “Las cosas que no te dejan ver bien”. Asuntos que no te dejan ver bien el horizonte, el camino, el final del bosque, o el siguiente paso que hay que dar, para no caer en pequeño precipicio. Canciones de diferentes décadas, procedencias, latitudes, y rincones del planeta, interpretadas por: Grinderman, Foals, Plume Of Feathers, Aufgang, Baiuca/Rodrigo Cuevas, Hiatus Kaiyote/Arthur Verocai, Hawaiian Gremlins, Margarita Quebrada, Vegyn/Jeshi, Rice&Groove(Bill Withers cover), Izzy Bizu, Jelani Aryeh, Extra Credit.