La visión del coronavirus desde Silicon Valley

Tomás Pueyo, ingeniero y emprendedor en Silicon Valley y autor del artículo El matillo y la danza. Ha indicado que el pico de la tercera ola no está claro cuándo llegará porque depende de la variante británica. “En Inglaterra estaban confinados cuando llegó la nueva cepa y los casos llegaron a niveles históricos”, ha sostenido en 24 horas de RNE. Ha lamentado que el error más grave fue “el verano pasado”: “Redujimos los casos y la gente pudo entrar fácilmente al país, había pocos rastreadores, no se aislaban a los infectados, no había multas, no había test rápidos…”. Pueyo ha insistido en que cualquier país puede tomar la decisión de hacer lo correcto en cualquier momento: “Depende de 6 semanas, cuando cierras el país, cae la curva”. Creador de la teoría del martillo, contener el virus, y del baile, abrir un poco la mano, ha comentado que para “volver a la danza” hay que hacerlo “con mucho cuidado”.

“En las próximas semanas subirán los casos de la nueva cepa, si las medidas actuales son suficientemente fuertes no subirá la curva. Si hay un nuevo pico será en febrero, las vacunas van a tardar más”, ha explicado.