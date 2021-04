180 Grados - Paul McCartney ft Beck, Maika Makovski, Sen Senra y Beabadoobee - 29/03/21

'Find My Way', de Paul McCartney, ha experimentado una nueva grabación con la colaboración de Beck quien recibió la canción de manos del ex Beatle. El californiano tiene el protagonismo vocal, mientras que McCartney se encarga de los arreglos de la guitarra. El remix es otra de las canciones que Paul McCartney incluirá en 'McCartney III Imagined', su próximo disco. Escuchamos también a Maika Makovski con 'Love Til I Die', a Portugal. The Man con 'The Devil', a Sen Senra junto a C Tangana en 'Qué Facilidad', a Calavera con Amaral en 'Ámbar', a Sonograma y 'Qué Sangre', a Beabadoobee con 'Last Day On Earth' y a The Kooks con la nueva vida que cobra 'Naïve'.

JUNGLE – Keep Moving

ROYAL BLOOD – Limbo

BILLY FLAMINGOS – Estanque Euforia

MAIKA MAKOVSKI – Love You Til I Die

PORTUGAL THE MAN – The Devil

GRANDE AMORE – Esta Pena Que A Veces Teño

EVA RYJLEN – Bailas

BEABADOOBEE – Last Day On Earth

PAUL McCARTNEY ft BECK – Find My Way

SEN SENRA ft C TANGANA – Qué Facilidad

CALAVERA ft AMARAL - Ámbar

LAS DIANAS – Me Voy

SONOGRAMA – Qué Sangre

TAYLOR SWIFT ft MAREN MORRIS – You All Over Me

PEACH TREE RASCALS – Oh Honey I Love You

THE KOOKS x SEEB - Naïve