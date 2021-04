180 Grados - Luminous Kid ft Phoebe Bridgers, Eguala, Anna Of The North y Gustavo Redondo - 30/03/21

En este podcast escuchamos una canción terapéutica, más en la forma, que en el fondo. Se trata de 'Mountain Crystals', uno de los pasajes del debut de Luminous Kid, fotógrafo y artista visual, que responde al nombre de Olof Grind y que colabora con Phoebe Bridgers. Y es ella quien lo acompaña aquí. Hoy también disfrutamos de la nueva canción de Anna Of The North, estrenamos 'Gabi', de Eguala y cerramos con 'El Ídolo Individual', de Gustavo Redondo.

THE KOOKS x SEEB - Naive

METRONOMY – The Look (MGMT Remix)

PAUL McCARTNEY ft BECK – Find My Way

GORILLAZ – Clint Easwood

BEABADOOBEE – Last Day On Earth

MAIKA MAKOVSKI – Love You Til I Die

SONOGRAMA – Qué Sangre

BILLY FLAMINGOS – Estanque Euforia

LUMINOUS KID ft PHOEBE BRIDGERS – Mountain Crystals

ANNA OF THE NORTH – Here’s To Another

EGUALA - Gabi

CONTTRA – Colibríes

ROYAL BLOOD – Limbo

JUSTICE – Civilitation

GUSTAVO REDONDO – El Ídolo Individual