180 Grados - Greta Van Fleet, Paul McCartney ft Josh Homme, Tiburona y Menta - 19/04/21

"The Battle at Garden’s Gate" ya está en la calle y es el nuevo disco de Greta Van Fleet, un trabajo que habla de la esperanza y la superación de los retos que afronta la humanidad y con el que ellos han crecido, en muchos sentidos, y han aprendido sobre la vida, en general, sobre ellos mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Otro disco que también se ha publicado ya es 'MacCartney III Imagined', de Paul McCartney con colaboraciones como la de Josh Homme (Queens Of The Stone Age) en 'Lavatory Lil', la canción que aparece en este podcast junto a la nueva de Tiburona con Álvaro Garcia de Biznaga y a 'El Círculo' de Menta.

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA – Caño Cojo

GRETA VAN FLEET – Built By Nations

THE BLACK KEYS – Crawling Kingsnake

THE SHINS – Caring Is Creepy

FIELD MUSIC – Do Me A Favour

LORI MEYERS – Punk

VERTO – Oie Gayego

NOVEDADES CARMINHA – Te Quiero Igual

MENTA - El Círculo

TIBURONA ft ÁLVARO GARCÍA (BIZNAGA) – Que Viene el Lobo

NICK CAVE & THE BAD SEEDS – Red Right Hand

PAUL McCARTNEY ft JOSH HOMME – Lavatory Lil

ROYAL BLOOD – Boilermaker

WIZTHEMC ft MAJAN – Catch Me

MARTHA GUNN – Giving In

LOVE OF LESBIAN – Eterna Revolución