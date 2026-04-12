Costa Rica: un sabroso viaje animal por los orígenes

Costa Rica es uno de los países más famosos del mundo por su extraordinaria biodiversidad y su compromiso de conservación. Más del 25% del país está protegido en parques nacionales, reservas y refugios. Además, es un gran ejemplo de modelo mundial de recuperación de ecosistemas con programas de protección de especies, recuperación de bosques, políticas ecológicas fuertes y una gran educación ambiental para cuidar sus recursos naturales.

Nada más pisar el país te das cuenta de la fuerte conciencia ecológica de los costarricenses y de cómo han sabido aprovechar esto en su economía. El turismo se basa en recorrer y admirar la naturaleza sin destruirla. En este viaje disfrutamos de ella de una manera muy original; desde las alturas, explorando sus profundidades marinas, vigilando su fauna desde distancias prudentes, fusionándonos con su flora y clima envolvente, e incluso, descubriendo sus orígenes ancestrales en la comunidad indígena de los Boruca.

El Parque Nacional Marino Ballena de la zona de Playa Uvita de Costa Rica, con su característica forma de cola de ballena.

Biodiversidad: animales y naturaleza Nuestra libreta de viaje pasa de tener rutas por puntos clave arquitectónicos a una colección de tipos de animales. Esta vez hacemos check con avistamientos, a veces difíciles y un tanto traviesos, de diferentes especies animales. Todo un reto con todos los que hay. Esto va a ser como recopilar cromos. Vamos a ver nuestros “si le, no le” imprescindibles: 1. Ballenas jorobadas Las aguas tropicales de Costa Rica es uno de los lugares favoritos de las ballenas jorobadas para aparearse y tener a sus bebés. Como dice Carlo, vienen a estas maravillosas costas como si fuera su San Valentín particular. Y es que, las ballenas pasan el verano en aguas frías y luego migran a zonas tropicales como el Parque Nacional Marino Ballena, con bahías protegidas, para tener y mantener a sus crías. Tener la oportunidad de verlas de cerca es todo un espectáculo. Las ballenas jorobadas del Parque Nacional Marino Ballena de Costa Rica. 2. Perezoso El perezoso es uno de los animales más emblemáticos del país, famoso por su movimiento en slow motion y su estilo de vida tranquilo. Tanto, que duermen entre 15 y 20 horas al día y solo bajan del árbol una vez por semana para hacer sus necesidades. Está claro que nuestra paciencia se agotaría si tenemos que esperar a que baje del árbol para saludarnos o si nos tiene que hacer algún trámite burocrático al estilo 'Zootrópolis', ¡pero todo esto tiene una explicación! Su lentitud es una estrategia de supervivencia: su cuerpo está diseñado para ahorrar energía al máximo. 3. El cocodrilo americano Con sus 3 a 5 metros de tamaño, los cocodrilos son unos reptiles que de primeras dan un mucho respeto, pero verlos de cerca en su hábitat natural es muy emocionante. Pasan mucho tiempo quietos tomando el sol para regular su temperatura, pero ojo, que cuando tienen que atacar son excelentes nadadores y pueden moverse rápidamente. En el programa tenemos la oportunidad de conocer a algunos muy famosos, como Shakira, Bill Clinton, Osama o el Capitán Hook en un tour por el río Tárcoles. Eva Rojas hace una ruta por el río Tárcoles para conocer a los cocodrilos americanos de Costa Rica. 4. Pizotes A estos simpáticos mamíferos los podemos colocar en el Top 1 de animales más cuquis de Costa Rica. Autóctonos del país, pertenecen a la familia de los mapaches y, aunque no tengan esas máscaras de ladrones en sus ojos, tienen fama de acercarse a turistas buscando un bocado de comida fácil. Son muy fáciles de ver así que seguro que puedes capturar algún momento divertido con ellos. El pizote es un mamífero curioso, adaptable y muy visible en Costa Rica. 5. La fauna marina Los maravillosos arrecifes de coral de Isla del Caño son una reserva biológica, con una fauna marina increíble y un valor arqueológico incalculable. Hay muchísima biodiversidad, y hacer actividades como el snorkel por aquí se siente como estar dentro de un sueño marino. Pasas a formar parte del mar y su entorno y por momentos deseas que te salgan aletas. Pero es importante saber que son espacio naturales, y como bien dice nuestro guía José Huertas: "Los animales de estas aguas no están al servicio de los turistas, somos nosotros los que observamos su hábitat con respeto". ¡Estas imágenes nos transmiten hasta el sabor a sal! ““

Comunidad Boruca: orígenes ancestrales de Costa Rica Carlo Cuñado, ahora rebautizado Kalyche, tiene el privilegio de pasar un día con la comunidad Boruca, uno de los pueblos indígenas más importantes de Costa Rica. Los Boruca tienen un fuerte vínculo con la naturaleza y representan la resistencia cultural y conexión profunda y sagrada. Acompañado de Kalyche y Otilia, Carlo es recibido con la comida y bebida ancestral del poblado, esa que han utilizado durante cientos de años y aún hoy mantienen en su día a día. El tamal está basado en arroz crudo y cerdo, envuelto en hojas de bijagua y cocinado a fuego de leña; y la chicha que se prepara principalmente con maíz fermentado. Pero lo más impactante y cautivador son sus celebraciones tradicionales y rituales basados en danza y juegos de máscaras, con un profundo significado cultural e histórico: La Fiesta de los Diablitos. Se trata de una recreación simbólica de la resistencia del pueblo boruca frente a la conquista española. Los “diablitos” representan a los boruca asustando y ahuyentando a los conquistadores españoles. Hoy, según nos cuenta Diego, “mayor” de los diablillos: “El boruca representa la resistencia, la identidad… A pesar de que hay muchas cosas que atentan contra nuestra raíces y tradiciones. Todo aquello que trata de apagarnos”. 01.25 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - La comunidad Boruca