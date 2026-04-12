12 de abril: 50 años del mítico programa 'Clásicos populares'

El 12 de abril de 1976 salió a antena el primer Clásicos populares como un programa "de relleno" de solo 20 minutos de duración. Desde el principio, Fernando Argenta, su creador, tuvo claro que la música clásica no era un terreno conocido por la mayoría de los oyentes, por lo que el espacio necesitaba de un espíritu y un lenguaje que hasta ese momento solo utilizaban los programas de música pop. De hecho, el programa fue anunciado como Clásicos pop, pero Fernando Argenta impuso finalmente su criterio: así nació Clásicos populares.

El programa comenzó a emitirse justo antes de Radiogaceta de los deportes en una apuesta arriesgada pero clara: había que encontrar a los más desconocedores de la música clásica y convertirlos no solo en fieles oyentes del programa sino en personas que disfrutasen de este tipo de música. Desde su primera emisión, hubo opiniones dispares: estaban quienes lo amaban y quienes lo odiaban. Eso sí, lograron su objetivo: no pasar por inadvertidos. Argenta ha reconocido con los años que le sorprendieron siempre esas reacciones, aunque hubo más buenas que malas.

El programa tuvo en su primera etapa múltiples presentadores: la primera en poner voz al guion de Argenta fue Amparo García Novo. Más tarde lo hicieron otros presentadores como Abilio Fernández, Aurora de Andrés, Carlos Tena, Beatriz Pécker, Antonio Lapeña o José Manuel Rodríguez Rodri, hasta llegar a la etapa más icónica con el dúo que formaban Argenta y Araceli González Campa.

Rodri, Araceli y Beatriz Pécker participan junto con Fernando Argenta en un reportaje sobre Clásicos populares en 1994: Rodri reconoce que llegó a Clásicos populares porque Carlos Tena se sentía mal y Argenta le pidió que lo sustituyera, ya que tenían que presentar unos premios. Pécker recuerda su etapa en el programa que, aunque breve, fue entretenida y divertida. Los presentadores rememoran muchas anécdotas, pero a Argenta y a Campa les gustaba especialmente la del Fiat 600 propiedad de Argenta, que este tuvo que regalar en el último momento en un concurso del programa que nadie acertaba. Cuando el oyente fue a buscar el premio desde Valencia, al verlo, decidió no llevárselo.

Por su extraordinaria labor, el espacio recibió en 1991 el Premio Ondas ante el escepticismo de Argenta.

Entre el 2007 y el 2008 se jubiló gran parte de la plantilla de RTVE: así, Araceli González Campa presenta su último Clásicos populares el 28 de diciembre de 2007. Fernando Argenta decide continuar el programa hasta el final de la temporada y emite su último capítulo el 31 de julio de 2008.

Fernando Argenta se despide de Clásicos populares, el programa que ha dirigido 32 años, con un breve pero sentido mensaje, en el que reconoce que el programa es para él una familia a la que une la pasión por la música clásica, que se va contento y muestra su agradecimiento a compañeros y oyentes, por los que se siente muy querido.

Convierte este último programa en una especie de homenaje a sí mismo y decide programar sólo la música que le conmueve, la que le deja sin palabras. "Cuando faltan palabras comienza la música", concluye, en las que son sus últimas palabras ante el micrófono de Radio Nacional.

Tras varios años fuera de emisión, Radio Nacional de España decide recuperar la marca con Ana Cortijo y Fernando Blázquez quienes emiten su primer Clásicos populares el 7 de septiembre de 2024 con un programa en el que recuerdan a su antecesor. Son ellos quienes continúan hasta el día de hoy —de lunes a viernes de 15 a 16 horas— acercando la música clásica a todos aquellos que quieran escucharla.

¡Larga vida a Clásicos populares!