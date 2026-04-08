Charles Chaplin: el genio que, en silencio, hizo reír al mundo

Charles Chaplin fue una de las personas más importantes del planeta durante gran parte del siglo XX, y una de las figuras más polifacéticas del mundo del cine, como actor, director, productor, guionista, y compositor. Sin embargo, fue su interpretación de 'Charlot' para el cine mudo, la que le dio la popularidad de la que hoy, casi 49 años después de su muerte, todavía goza.

Charles Chaplin en una secuencia de 'Tiempos modernos' RTVE

Criado en el ambiente del music hall, su padre, Charles Chaplin Sr., fue actor y cantante al igual que su madre, Hannah Chaplin, conocida como Lily Harley. Precisamente, cuando el pequeño Charles tenía 5 años, se produjo su debut en los escenarios de Londres. Fue un momento improvisado y crucial, en el que salió a cantar para salvar la actuación de su madre, quien se había quedado sin voz, y el público lo recibió con ovaciones.

De la vida y trayectoria del cómico del bombín y el bastón, hablamos con Dolores Chaplin, nieta del gran cómico, y productora del documental 'Chaplin: espíritu gitano'. También nos visita Javier Ortega, crítico de cine y autor de la biografía 'Chaplin, la sonrisa del vagabundo'.

La matanza de Atocha fue un momento clave en la transición en España RTVE

En los siguientes minutos de programa, Mara Peterssen nos adentra en el año 1977, periodo clave para la transición democrática española, marcado por la matanza de los abogados laborialistas de Atocha, la legalización del PCE, y las primeras elecciones democráticas del país, tras la dictadura franquista. Ese mismo año, una nueva ley permitió inscribir a los recién nacidos en el Registro Civil, no solo con nombres de pila en español, sino también en cualquiera de los idiomas cooficiales de nuestro país, tal y como nos cuenta Patricia Costa.

Icónica escena de baile en solitario de John Travolta en 'Fiebre del sábado noche' RTVE

A ritmo discotequero Pastora Vega nos lleva al cine para recordar 'Fiebre del sábado noche', la película con la que John Travolta saltó a la fama. La historia mínima de David Zurdo, es en esta ocasión, tan mínima, tan mínima, que cabe en un jardín, con presidente, con bandera y hasta con guerras. Y, para terminar, JPelirrojo pincha 'Rumours', el exitoso disco de Fleetwood Mac, nacido en medio de un desastre emocional absoluto.