Después de todo lo ocurrido, parece que María ha tomado una drástica decisión: romper su relación sentimental con Carlo. El lacayo siempre será el padre de su hijo, pero no quiere compartir su vida como pareja. Ángela sí que está dispuesta a casarse cuanto antes con Curro, ¡quiere construir una vida juntos! El hijo del marqués insiste: debe recuperar antes su título nobiliario. Si quieres saber lo que va a pasar del 6 al 10 de abril aquí te dejamos el avance de los episodios 807 al 811.

Avance del capítulo 807 del lunes 6 de abril El Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martina, que se siente desolada tras la noticia. El servicio también confiaba en una resolución positiva... Cristóbal les da un ultimátum a María y Carlo: o se casan de inmediato o serán despedidos de La Promesa. Aun así, María se niega rotundamente a contraer matrimonio. Lorenzo manipula a Ángela, asegurándole que Curro y Alonso ya han escrito y enviado las cartas al rey sin contar con ella, lo que agrava el distanciamiento en la pareja. Leocadia revela a Cristóbal su plan para retrasar la boda de Ángela y Curro, apoyando la búsqueda del título de este último. Pía confiesa a Petra que encontró una entrada del “As de Copas” entre las pertenencias de Ricardo, lo que la hace sospechar de su implicación en la muerte de Ana. Manuel, por su parte, le reitera a Julieta su promesa de mantener a Ciro al margen de la inversión con el duque de Carril. Teresa y Curro urden un plan para que Vera hable con su madre sobre los negocios turbios del duque. La Promesa: El Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martina MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 808 del martes 7 de abril Vera revela a Curro y Teresa que su madre no sabía nada de los negocios de su padre con Manuel, lo que indica que son turbios. Curro y Alonso intentan disuadir al heredero del marquesado, pero este desestima el peligro, asegurando que la inversión es pequeña y está bajo control. Aunque Leocadia y Lorenzo desaconsejan a Martina dar explicaciones, ella reúne a Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no se rinde. Tiene una solución para el refugio: ella lo financiará con su dinero. Ángela reprocha a Curro haber escrito la carta al rey sin consultarla. La discusión es agria... En el servicio, Teresa y Samuel debaten sobre el futuro de María y su bebé. Por su parte, Petra y Pía coinciden en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana. Mientras, Santos se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre para evitarle el esfuerzo por su maltrecho tobillo. Esto, posteriormente, le vale una reprimenda de Cristóbal. Ángela termina preguntando a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja… La Promesa: Ángela pregunta a Pía por el barón de Linaja MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 809 del miércoles 8 de abril El plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio personal desata la furia de Jacobo y las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina anuncia que exigirá explicaciones al Patronato, pero Jacobo se lo prohíbe. En el servicio consideran que la propuesta de Martina es solo una solución temporal. Mientras, Ciro aborda directamente al duque de Carril para insistir en su inversión, y Manuel advierte a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía le dice a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella. Santos, por su parte, recibe una reprimenda de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se defiende. Lorenzo provoca una discusión sobre la boda de Curro y Ángela en la que interviene todo el mundo y a la que Ángela y Curro no saben hacer frente... Finalmente, Alonso anima a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Tras una fuerte discusión con Carlo, María Fernández le abofetea. Busca consuelo en Samuel y… ¡terminan besándose apasionadamente! La Promesa: Ciro aborda directamente al duque de Carril

Avance del capítulo 810 del jueves 9 de abril Ciro cierra en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, usando el dinero de la dote de Julieta y despreciando su opinión. Mientras, Martina sufre un doble revés: el Patronato se niega a hablar con ella y le retiran la invitación a un importante baile. En su angustia, Martina busca refugio en Adriano, acercándose al joven con la clara intención de besarlo. Curro y Ángela se reconcilian y acuerdan revisar juntos la carta al rey, pero Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso. Finalmente, Cristóbal se las lleva para enviarlas. María confiesa a Pía que besó a Samuel, aunque luego da un pequeño paso hacia la reconciliación con Carlo al visitar la casa. Ricardo agradece a Santos su defensa ante Cristóbal, ¡su relación cada vez es mejor! Teresa le habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal y le advierte a él que Manuel protegerá a María. Pía le confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo: la entrada del “As de Copas” tenía una fecha anterior al asesinato de Ana. Por lo tanto, Ricardo mintió y sí estuvo allí cuando su esposa vivía. La Promesa: Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso