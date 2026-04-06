Radioaficionados: 32.000 en España, casi 4 millones en todo el mundo

Aunque pueda parecer una reliquia del pasado, cerca de 4 millones de personas en el mundo practican hoy la ‘radioafición’ de forma regular, 32.000 en España. Un pasatiempo que utiliza la radio como medio de comunicación y experimentación, y que, en muchos momentos, se convierte en servicio público y en el método más eficaz para contactar, especialmente en situaciones de emergencia. Eso sí, se necesita una autorización administrativa previa específica.

De todo ello hablamos esta semana con motivo del próximo Día del Radioaficionado, que desde 1925 se celebra cada 18 de abril. Arturo Martín ‘conecta’ en Sevilla con ‘EA7FUN’, el indicativo de Víctor Spínola, presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, asociación creada el 1 de abril de 1949.

Víctor Spínola, desde Rne Sevilla

Desde Murcia interviene ‘EA5ME’, Arturo Andreu, autor del libro Radioaficionados en el siglo XXI (2024); y en Padua, Italia, nos escucha ‘EA1JAY’, Mario Lerma, estudiante de Telecomunicaciones, y presidente del Comité de Juventud de la IARU (The International Amateur Radio Union).

Arturo Andreu, desde Rne Murcia

Además, como en este programa sentimos cierta predilección por todos aquellos lugares que invitan a recordar, Patricia Costa visita el Museo de la Unión de Radioaficionados Españoles (Madrid) y el Museo de Banda Ciudadana de San Roque (Cádiz).

Fernando Rodríguez, socio de la URE, en el Museo

En su particular dial, Mara Peterssen rescata otros acontecimientos de aquel 1925, como el nacimiento de la gran Celia Cruz.

Lucía Sancho nos lleva a la inauguración del Teatro Pavón, uno de los primeros edificios Art Decó de Madrid.

Y del teatro al cine de 1925 con Pastora Vega, que recupera el estreno de Ben-Hur, película basada en la novela homónima de 1880 escrita por Lew Wallace.

Otra trama prometedora llega de la mano de David Zurdo, dispuesto a desvelar la verdadera historia detrás del fantasma de la ópera.

B.B. King

Casi igual de romántico termina JPelirrojo para hacer su ‘memoria musical’ desde Mississippi, porque allí vino al mundo, en 1925, el Rey del Blues, B.B. King.