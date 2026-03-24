Johan Cruyff: uno de los mejores futbolistas de la historia que sentó las bases del fútbol moderno como técnico

Hoy se cumplen diez años de la muerte de un mito del fútbol mundial y, sobre todo, del barcelonismo: Johan Cruyff.

Su llegada en 1973 al FC Barcelona supuso una grata revolución para el equipo blaugrana: Cruyff venía de ganar tres veces consecutivas la Copa de Europa con el Ajax de Amsterdam (1971, 1972 y 1973) y había sido nombrado mejor jugador europeo en dos ocasiones (1971 y 1973). La tercera vez que lo fue, en 1974, ya era jugador culé.

Su fichaje se realizó por un importe muy elevado para la época, cien millones de pesetas. Pero ese desembolso fue rápida y ampliamente recuperado gracias al gran rendimiento del astro holandés y a la enorme popularidad que adquirió desde que aterrizó en nuestro país.

Johan Cruyff en su partido debut con el FC Barcelona, el 5 de septiembre de 1973 EFE

Cruyff llegó a España en agosto de 1973 y desde ese mismo momento trató de integrarse junto con su familia en la vida barcelonesa y aprender a hablar español y catalán. A pesar de su esfuerzo, el dominio de ambos idiomas le fue siempre un tanto esquivo pero sus giros inesperados en su "español de Ámsterdam" terminaron siendo una de sus señas de identidad.

En nuestro Archivo Sonoro, procedente de Radio Peninsular de Barcelona, contamos con una serie biográfica emitida en diciembre de 1973 en la que queda patente su falta de dominio idiomático, pero es que solo cuatro meses en España. Prueba tú a intentar hablar neerlandés en ese tiempo…

En el último capítulo de la serie, emitido el 31 de diciembre de 1973, vuelve a demostrar su ánimo de integración anunciado que la hija o hijo que espera para febrero próximo se llamará Nuria o Jordi. También se refiere a lo que espera de la temporada futbolística, apuntando a lo más alto. Desde luego, no defraudó: Cruyff fue el artífice de la consecución del título de Liga 1973-74, tras trece años de sequía blaugrana. En la memoria de todos los aficionados del Barça —y también en la de los madridistas— quedará para siempre el 0-5 del Bernabéu, gol incluido de Johan Cruyff, en la victoria más contundente de los barcelonistas en el campo del eterno rival. Como no puede ser de otro modo, acaba el capítulo y la serie entonando un ¡visca el Barça!

Pero si su influencia como jugador fue determinante en la historia del FC Barcelona, la impronta que Johan Cruyff marcó como entrenador fue aún más impactante: con certeza, con Cruyff y su "Dream Team" comienza la época más dorada de la historia blaugrana. Además de cuatro Ligas y una Copa del Rey, la consecución de la Copa de Europa en 1992 (1 - 0 ante el Sampdoria) supuso una liberación total para el club tal y como el propio Johan Cruyff manifestó a su llegada a Barcelona. Era la primera Copa de Europa para un equipo que, siendo uno de los más importantes de Europa, nunca la había conseguido.

Los jugadores y técnicos del Barça posan el 20 de mayo de 1992 en Wembley con la Copa de Europa conseguida tras vencer al Sampdoria EFE

Pero más allá de este hito histórico, las ideas futbolísticas de Cruyff fueron determinantes e innovadoras, implantando un estilo de juego y una filosofía sobre este deporte que sentaron las bases del fútbol moderno que tan espléndidamente desarrolló su pupilo Pep Guardiola y que continúan en el ADN del FC Barcelona. Una vez retirado, siguió siendo una figura influyente en el barcelonismo pues sus opiniones y su carácter siempre fueron un referente para el Barça.

En 2015, Johan Cruyff sorprende a todos anunciando que sufre cáncer. Tras unos meses de lucha contra la enfermedad moría el 24 de marzo de 2016; sus cenizas fueron esparcidas por su familia en su casa de Seva. Las palabras de Pep Guardiola constituyen el legado más sincero de su paso por la entidad blaugrana y por el fútbol español:

"Es la persona más influyente en el fútbol europeo en los últimos 50 años. No hay nadie que haya dado tanto al fútbol como jugador y como entrenador a la vez… El Barcelona que ha dominado Europa y que ha dominado el mundo no se podría entender sin su llegada".

Pero no queremos terminar este recuerdo a una de las figuras más relevantes en la historia del fútbol mundial como lo fue Johan Cruyff con regusto amargo, sino con una sonrisa, escuchando a Juan Manuel Gozalo, en Radiogaceta de los deportes, recordando la "carrera" como cantante de Cruyff… "zapatero a tus zapatos", concluye.