Avisos per fortes tempestes i possibilitat de calamarsa a bona part de Catalunya

L’AEMET ha activat per aquest dimecres, 23 de juliol, diversos avisos per risc important de tempestes a bona part de Catalunya. La probabilitat d’episodis greus és del 40% al 70%, i les precipitacions podrien anar acompanyades de pedra, sense descartar grans dimensions, de més de 2 centímetres. L'alerta més greu està centrada a la Catalunya Central per temps violent amb possibilitat de pedra, esclafits i/o tornados, i vents superiors als 90 km/h. tremeu les precaucions.

01.39 min Activat el pla INUNCAT per risc de noves inundacions

Les zones amb risc important són: el Prepirineu, la depressió central i el prelitoral de Barcelona, el Pirineu i prelitoral de Girona, i el litoral i prelitoral sud de Tarragona, especialment entre les 12 del migdia i les 11:59 de la nit. En alguns punts del prelitoral de Barcelona i Tarragona, el fenomen s'espera a partir de les 15 hores. Hi ha avisos activats per acumulacions de 80 l/m² en 12 hores amb intensitats de fins a 40 l/m² en 1 hora.

01.07 min Avisos per pluges intenses a Catalunya les properes hores

També es manté activat l’avís groc per risc de tempestes a zones com el Pirineu i la depressió central de Lleida, l’Alt Empordà, el litoral de Barcelona, i el litoral sud de Girona, amb especial atenció durant la tarda i nit. S'esperen tempestes que podrien arribar a ser virulentes i perilloses especialment a Catalunya i la Comunitat Valenciana. També pot ploure amb intensitat a Aragó.

01.03 min Cubelles es prepara per evitar un nou desbordament del riu Foix

Protecció Civil demana precaució a la ciutadania, evitar activitats a l’aire lliure en hores crítiques i estar pendents de l’evolució de la situació a través dels canals oficials. Els municipis del Garraf i l’Alt Penedès continuen en fase de recuperació després del pas de la DANA dissabte passat, mentre el pantà del Foix desembassa per evitar un nou desbordament.