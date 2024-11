Marina Rivers confiesa a qué concursante de OT 2023 le gustaría ver en MasterChef Celebrity

Marina Rivers nos cita en Coslada, el municipio en el que ha vivido toda su vida y desde donde empezó a darse a conocer en redes sociales cuando todavía estudiaba en el instituto. Allí, Marina ha reflexionado sobre cómo está siendo para ella el viaje culinario y gastronómico de MasterChef Celebrity e incluso ha confesado qué sintió al ver a sus amigas Agostina Goñi, Marta Díaz y Joana Pastrana. La creadora de contenido también se ha aventurado a revelar a quién quiere ver en la final del talent culinario y a qué compañero le gustaría enfrentarse en un hipotético duelo final.

Tras este momento de reflexión con Marina, nos adentramos en la prueba por equipos que, esta semana, ha tenido lugar en Madrid. Las celebrities han asistido a un pequeño concierto de los concursantes de Operación Triunfo 2023 (OT 2023), que han interpretado el himno de la edición. Marina no ha podido emocionarse más al descubrir que los comensales de esta prueba serían los propios concursantes de OT. Junto con sus compañeros de MasterChef Celebrity, han rendido su pequeño homenaje a la música, no solo de forma gastronómica sino también en el detrás de cámaras del programa, donde han hecho un repaso de algunos de los temas más significativos para ellos. Pitingo, por supuesto, no ha dudado en arrancarse a cantar una de sus canciones preferidas, dejando a sus compañeros completamente boquiabiertos. “Yo ya”, ha señalado Marina cuando ha terminado de cantar Pintingo y todos sus compañeros le han regalado una ovación.

Al terminar el cocinado, del que en Rivers Cam hemos podido obtener imágenes inéditas, Marina por fin se ha reunido con algunos de los concursantes de Operación Triunfo, que han confesado a quién les gustaría ver en las cocinas de MasterChef Celebrity. Y, juntos, han entonado el que sin duda ha sido uno de los temas del verano.

