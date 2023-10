Se confirma el gran drama en 4 estrellas. Estaba claro que en algún momento Clara y Julio iban a tener que tomar una decisión respecto a su infidelidad, y ha sido Julio quien ha dado el primer paso contándoselo a Marta.

Ahora, tanto Clara como Julio tendrán que asumir las consecuencias de su escarceo. Y las reacciones no se han hecho esperar: Marta ha jurado su rechazo eterno a su hermanastra y ha cargado contra Julio, y Raúl parece más afectado por el dolor y la decepción que por el odio.

Apenas hacía unos días que Marta y Julio se habían prometido matrimonio y habían anunciado su compromiso a la familia Lasierra. Y ahora, en pleno proceso de preparación del enlace, Julio se ha visto entre la espada y la pared . No ha sido capaz de seguir guardando el secreto y, durante las pruebas del traje de novio, le ha reconocido a Marta que, efectivamente, se acostó con Clara la noche de la cabaña .

Clara rompe el corazón de Raúl

No era la primera vez que Marta advertía a Raúl de que era un segundo plato para Clara, tras el fracaso de su relación con Julio. Pero el profesor, siempre dialogante y comprensivo, había mostrado su confianza en Clara, llegando incluso a disculparse por haber sentido miedo de que hubiera pasado algo entre ella y su primo.

Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, Raúl se siente profundamente dolido y engañado por su novia. No solo por el desliz en sí, sino por haber sido capaz de ocultárselo y mentirle: “Siempre has dicho que nos has sabido mentir, y resulta que en realidad eres la reina del embuste”. Un reproche que nace de la decepción más amarga después de que Raúl se haya llevado un auténtico bofetón de realidad.

