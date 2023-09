Pocas cosas nuevas se pueden contar sobre Julio Iglesias cuando la prensa le ha seguido siempre tan de cerca. Y de él se ha escrito una biografía, firmada por Óscar García Blesa, y hasta unas memorias, Secretos confesables, cuyo autor es Alfredo Fraile, representante del artista durante los primeros 20 años de su carrera. Así que no se nos ocurre mejor regalo para su cumpleaños, que escuchar su propia voz conservada en el Archivo de RTVE.

“Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenia antes. Lógico voy a cumplir 78 años (...)stoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo“

También se lleva tiempo especulando sobre su estado de salud, algunos medios publicaron el pasado verano que no podía moverse, y entonces el artista usó sus redes sociales para hablar alto y claro y desmentirlo . ¡Pues menudo es Julio!

Y frente a estos miedos, su antídoto: "Las ganas de aprender y de dar (...) Si yo no cantara mi alma estaría muerta" , le confesó a Luis del Olmo en una entrevista en 2003 en Protagonistas desde el Palacio de Pedralbes de Barcelona, donde el cantante acababa de ofrecer un concierto.

No es un crooner con un potente chorro de voz, más bien tiene una voz limitada que sabe aprovechar al cien por cien. Así lo analizaban en Hoy empieza todo con Marta Echevarría , en el 75 cumpleaños del artista.

Llegó al mundo de la canción empujado por las circuntancias tras un accidente de tráfico que le obligó a colgar las botas de fútbol y ese empuje no le abandonó nunca. Poquito a poco se fue haciendo un hueco en el sector musical en el que se ha coronado.

China, Indonesia, Rusia... no hay país que se le resista

Julio Iglesias hizo una incursión en el mundo de la salsa e intentó tropicalzarse. Pero su melosidad y su romanticismo no le pegan mucho a este género así que no convenció demasiado. Lo analizaba Óscar Gómez en Las mañanas de RNE con Pepa Fernández .

Tú también has cantado alguna canción de Julio Iglesias... ¡y lo sabes!

¿Quién no es capaz de cantar, entonar o tararear alguno de sus grandes éxitos? "Hey", "Me va, me va", "Soy un truhán, soy un señor" o "La vida sigue igual". Este fue, por cierto, su primer gran éxito.

Este tema estaba incluido en su álbum debut Yo canto (1969) y con él ganó el Festival de la Canción de Benidorm. Fue el primer sencillo que editó el artista y tuvo tanto éxitio que un año después de su publicación rodó una película con el mismo título, como protagonista, con tintes biográficos en la que se narraba su paso por el Festival de Benidorm.

03.34 min Julio Iglesias saltó a la fama con 'La vida sigue igual', el tema con el que ganó el Festival de Benidorm en 1968.

Dos años después representó a España en Eurovisión con "Gwendolyn" con la que quedó cuarto y comenzó su reconocimeinto internacional como cantante melódico.

Una canción dedicada al que él reconocía como su "primer gran amor en libertad" tras su accidente. Y un tema que aunque no fue de los más interpretados por él, sí se hizo popular y lo versionaron artistas muy diversos. Choca escucharlo en la voz de Lola Flores, pero a La Faraona todo le quedaba bien.

Julio Iglesias escribió algunos de sus temas pero detrás de la mayoría de sus éxitos está Manuel Alejandro que le ha compuesto casi todas las canciones a lo largo de su carrera.

Y también otros artistas han versionado alguna de sus canciones. Así lo hizo Iván Ferreiro en 2005 con "Abrázame", incluída en su disco Amor.