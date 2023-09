Vibrante. La gran final del Grand Prix ha sido un espectáculo puro en el mejor de los sentidos y destaca como el episodio más emocionante de la temporada, lleno de momentos increíbles. La competición fue intensa y sus protagonistas, Alfacar y Aguilar de Campoo, se entregaron al torneo con todas sus fuerzas. Desde grandes hazañas hasta carreras imposibles y volteretas en el aire, los concursantes pusieron toda la carne en el asador, vimos pasión y determinación para ganar esta edición del programa.



Las asombrosas acrobacias de Wilbur desafiaron las leyes de la física, desde subir a pulso una cuerda de plató y caer desde gran altura, hasta atravesar los Troncos locos con una facilidad pasmosa. El papel de Eduardo Casanova fue memorable a lo largo de todo el programa, lo vimos rodar por por los suelos en la Patata caliente, dejarse la voz en los Súper bolos, y emprender una lucha a salmonazos con Camela tras la prueba de los troncos locos. Marisa, la vaquilla también tuvo sus momentos protagónicos, y no dudó en cobrar una especie de venganza contra los concursantes de ambos pueblos, como si acumulara rencores. Todos estos ingredientes aportaron una gran dosis de emoción y diversión a la noche.



Y, por supuesto, no faltó acción ni caídas espectaculares. Aquí va una breve crónica, porrazo a porrazo, de algunos de los mejores momentos de una noche de alto voltaje.



1. Súper bolos

Eduardo Casanova, disléxico confeso, hizo frente a su hándicap utilizando una técnica que resultó ser un éxito, se dejó la voz literalmente para orientar al lanzador de Alfacar y lo vimos completamente entregado al juego con una pasión que no habíamos visto hasta el momento. Consiguió que el tirador de su equipo derribara un considerable número de bolos. No podemos decir lo mismo de Dioni, miembro de Camela, cuyas orientaciones no surtieron demasiado efecto sobre el tirador de Aguilar de Campoo y su jugada resultó bastante infructuosa a la hora de hacer caer a los concursantes de Alfacar..