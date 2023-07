Jaume Sañé ha mort als 62 anys a Alaska, on estava fent de guia. Patia de malària, que va agafar a un dels seus viatges Uganda. Feia uns dies que era ingressat a un hospital però no s'esperava pas un desenllaç tan tràgic. Nascut a Taradell, a Osona, ha dedicat la seva vida a observar la natura i divulgar-la. Des del 1987 havia estat col·laborador a TVE Catalunya i els seus reportatges de natura eren esperats per les imatges, que ens mostraven, de prop, allò que només uns pocs tenen el privilegi de saber veure i admirar.

El primer naturalista de la televisió en català

Sañé ha voltat per una vuitantena de països de tot el món, ha escrit una dotzena de llibres i si va començar a treballar a televisió, va ser arran d'una entrevista que se li va fer a TVE Catalunya. Així ho explica en aquesta entrevista, de la periodista Lurdes Cortés, al programa Memòries de la tele. Amb les pauses habituals per les preguntes, us l'oferim completa. Sañé hi explica el seu pensament: què va estudiar i perquè, com cal observar la natura, perquè és important -i com-, conservar el vocabulari català propi de cada indret, perquè la natura és plena d'espècies i accions amb noms diferents.

Sañé va estudiar biologia a la UB, però no va acabar la carrera. Amb afició i moltes ganes, es va fer un gran especialista en la fauna autòctona de Catalunya. La seva dèria era que no es perdessin espècies, explicar com veure-les sense molestar-les, però també filmar. El programa Comarques va ser el primer on va poder mostrar-les al gran públic, a partir del 1987.

Després del Comarques, Jaume Sañé explica va diferents aspectes de la natura de Catalunya al programa Panorama. En el de les aus rapinyaires, va parlar de la caça.

La mirada de Jaume Sañé també ens mostrava a televisió les polèmiques que hi havia aquí o allà sobre com ens afecten els animals o com els perjudiquem. Al programa Giravolt va anar a parlar amb els pagesos i ens va donar la seva visió dels fets en un reportatge que va titular Arròs o flamencs.

Acabada aquesta etapa, es va fer col·laborador fix a programes com Teleuna o Teledues, on regularment oferia un reportatge sobre animals en perill d'extinció, flora valuosa i desconeguda que tenim als nostres boscos i sobretot, imatges aconseguides amb molta paciència d'aus, rèptils i mamífers. El reportatge sobre l'os va tenir molt d'èxit.

La seva darrera etapa a TVE va ser al 2010, quan va dirigir el programa Racons de Verd. Hi va retratar els tretze parcs naturals més importants de Catalunya, un viatge per conèixer la flora i la fauna que tenim més a la vora i de la qual sabem tan poc. També hi va mostrar la lluita per la conservació d'aquests espais. Les càmeres de TVE Catalunya van rodar durant un any i mig els canvis estacionals de cada parc i en van enregistrar imatges mai vistes fins llavors a televisió.

Ara se succeeixen arreu del país les mostres de condol, perquè Sañé va ser el primer que en català, ens va apropar a la nostra pròpia natura. I és un deute recordar-lo per la passió que hi va posar i per haver-se esforçat de valent perquè estimem encara més el que és nostre.