Documaster ofrece cuatro visiones del trabajo escondido de los espías. Hechos reales e impactantes de personas que ponen su vida al servicio de estrategas para cambiar el curso de la Historia. Las imágenes reales de los documentales nos ayudan a comprender y valorar su esfuerzo tan decisivo.

Dirigidos por el director a Guilan Depardieu, realizador francés especialista en narrar para la televisión lo acontecido en épocas de crisis y conflicto con la ayuda de un equipo de expertos de alto nivel.

Los archivos históricos en cine muestran hazañas y fracasos de personas valientes que, bien o mal entrenados, reunen sus cualidades y su valor para simular otra personalidad e infiltrarse en lugares u organizaciones, donde de otro modo no serían nada bienvenidos. El papel de los espías en la Historia de la Humanidad ha sigue sorprendiéndonos.

Hay espías que actuan a la luz del día, otros son los denominados topos . Los hay que visten un uniforme del enemigo o sabotean durante años a quienes les creen leales. El valor es lo único de lo que no pueden prescindir. Son personas muy interesantes por su inteligencia y perspicacia , grandes personajes para una pelícua, pero que se han jugado la vida de verdad y han configurado nuestra realidad com hoy la vivimos.

La información es poder, es clave en las misiones de espionaje. Los espías deben estudiar lo que van a vivir. Com si estudiaran en el Actors Studio, deben experimentar las emociones , estimulan su imaginación y tener todos los datos necesarios para que no les falle la capacidad de improvisación . Deben conocer el terreno al dedillo, también metafóricamente. Posiblemente deberán dominar más de dos idiomas y reconocer rostros y guardarlas en su memória rápidamente. Un espía debe ser capaz de sobornar, chantajear, luchar cuerpo a cuerpo, montar aparatos de comunicación o armas en tiempo récord... Incluso de matar.

En verano de 1943 no se podía ni imaginar que dos años y dos meses después todo habría cambiado tanto. En julio, las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia bajo el mando del general norteamericano Dwight Eisenhower . Aquel desembarco dio esperanzas a la población italiana: terminaría pronto la guerra en Italia y el dominio nazi que les había llegado de la mano del líder fascista Benito Mussolini . Sicilia era un enclave estratégico muy importante por su situación en el Mediterráneo y por su proximidad al continente.

El espía que salvó al mundo

En este documental nos situamos en octubre del año 1962. En plena Guerra Fría, el mundo vive bajo el miedo a una guerra nuclear. Todavía no se conocían como hoy en día las consecuencias de una explosión nuclear, a pesar de los determinates ataques contra Hiroshina y Nagasaki que abocaron al Imperio japonés a la rendición incondicional.



Pero no se trata de Japón, sinó de un país en el Caribe, Cuba. La llamada Crisis de los Misiles podría haber terminado con millones de muertos si no hubiese intervenido uno de los más grandes espías del siglo Óleg Penkovsky.

El coronel soviético Penkovsky desconfiaba de Krushev. Advirtió a EEUU de los misiles instalados en Cuba. Descubierto, fue condenado a muerte y se cree que quemado vivo rtve

El conflicto se desencadenó entre Estados Unidos y el régimen de Fidel Castro, apoyado por la Unión Soviética. Gracias al agente doble Penkovsky, la Casa Blanca supo de la existencia de bases con misiles nucleares de gran alcance instalados en suelo cubano. Podían alcanzar Norteamérica.

La Guerra Fría provocó los momentos de mayor crisis mundial de la historia si Tenemos en cuenta el poder destructivo de las armas nucleares Getty Images Getty

El presidente John F. Kennedy se rodeó de todos los colaboradores imprescindibles en los momentos de crisis, el Pentágono y el Ejército entraron en alerta máxima. Y entonces apareció la ayuda de Penkovsky. Este coronel soviético trabaja en realidad para la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Así, Kennedy pudo negociar con el dirigente del Kremlin Nikita Khrushchev y salvar una situación que podría haber sido catastrófica.