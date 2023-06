El Bulli obre de nou les seves portes reconvertit en museu

Esferificacions, deconstruccions i liofilitzacions són alguns dels conceptes gastronòmics que el xef Ferran Adrià va posar sobre la taula del seu mític restaurant 'El Bulli'. Aquest dijous, convertit en museu 12 anys després de servir el darrer àpat com a millor restaurant del món, ha tornat a obrir les portes. Ara sota el nom de 'ElBulli1846' fa honors a aquesta categoria i engega aquesta nova etapa amb una reconversió pionera al món i ho fa amb l'objectiu d'emocionar i, alhora, divulgar el llegat d'un establiment que va revolucionar la gastronomia. L'espai obrirà, de moment, tres mesos l'any, però Adrià, no descarta que aquest període s'ampliï a partir de l'any que ve.

En total hi ha 69 instal·lacions artístiques, conceptuals i audiovisuals, 13 d'exteriors i 56 d'interiors, que es podran seguir a través d'una audioguia en quatre idiomes i que estarà inclosa en el preu de l'entrada.

Què hi trobarem al nou espai?

La visita a l'interior reivindica alguns dels espais més reconeguts popularment. Així, el visitant passarà per la terrassa, on podrà seure la taula 25, la més sol·licitada, en una zona que ret homenatge a cares conegudes del restaurant com la seva fundadora, Marketta Schilling, que va donar nom al restaurant; i Juli Soler, Ferran Adrià i Albert Adrià.

El menjador, que es manté tal com era, situa sobre les taules plats amb menjar i gots i copes mig plens, com si el visitant entrés a la sala enmig d'un servei. Les parets també es converteixen en protagonistes amb xifres que recullen els cambrers que hi treballaven o els coberts que hi havia.

A la cuina, en canvi, s'hi mostren una trentena dels plats que van configurar el menú, imatges de l'evolució gastronòmica, la gestió de les reserves i motlles utilitzats. De fons s'hi projecta una filmació de quatre hores a temps real dins la cuina durant un servei. El recorregut també mostra elements curiosos com les primeres nòmines dels treballadors, cartes o fotografies històriques i desenes de portades protagonitzades pel restaurant.