La imatge comparativa a Sau, després de les últimes pluges

Les fonts tornen a brotar, el salts d'aigua baixen amb molta aigua i, també són molts els rius que baixen de color xocolata i amb força cabal. Les coses comencen a canviar, però ni molt menys s'ha acabat la sequera.

Rius més cabalosos

Dimarts, els forts xàfecs que van descarregar a Osona, on van acumular-se més de 50 litres, van fer créixer el riu Ter, al seu pas per Roda de Ter, fins als 135 m³ per segon. Avui ja en portava uns 20 m³/s. El riu Llobregat, al seu vas per Guardiola de Berguedà, també porta un cabal generós, de gairebé 7 m³/s, res a veure amb els 0,5 m³ /s que portava durant el mes de maig.