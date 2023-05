La primavera és època d'al·lèrgies. Fins ara ha estat un primer tram d'aquesta estació amb alts nivells de pol·len. Actualment, el nivell d'espores d'olivera va en augment, igual que pugen els nivells de gramínies. Mentrestant els de xiprer, plàtan i pi es mantenen baixos, però, en canvi, ja són alts els nivells de pol·len i espores de roure, parietàries i sobretot de pollancre.



Aquests últims dies, el pollancre està alliberant un borrissol o cotó blanc conegut com la neu del maig per què quan el vent se l'emportà sembla que literalment estigui nevant, però evidentment no és neu encara que ho sembli. De fet, aquest cotó blanc, al contrari del que es pensa, no és pol·len, sinò és un borrissol que emet les llavors dels pollancres. Es tracta de l'embolcall que aquests emeten quan s'obre el fruit que produeix coincidint amb l'arribada de les altes temperatures del maig.



El polsim que genera el pollancre, no produeix al·lèrgia, però compte per què és altament inflamable, per això cal anar amb molt de compte, i per això hi ha actuacions per ruixar les zones on s'acumula aquest borrissol, per què qualsevol guspira el pot acabar encenent. Fins i tot, en alguns llocs com a Navarra el cremen de forma controlada per prevenir ensurt.