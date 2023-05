Receta de taco wiri wiri de Jotha

En el reto de eliminación, los aspirantes de MasterChef tuvieron que trabajar con chiles. Después de descubrir sus diferentes variedades, a Jotha le tocó trabajar el chile wiri wiri. El DJ optó por preparar tacos en los que añadía el toque picante mediante la salsa. ¿Te gusta la idea? Atrévete con esta receta. Aquí tienes el paso a paso.

Pero si el picante no es lo tuyo, no pasa nada. En el portal de cocina de RTVE tienes cientos de alternativas. Utiliza su buscador y busca las recetas que quieras: dulce, salado, gastronomía nacional e internacional, etc... ¡No podrás parar de cocinar!