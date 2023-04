Antoni Serra Camarasa va ser a RTVE des de ben jove. Va començar a la ràdio i va arribar a Miramar als inicis de TVE a Catalunya. Al primcipi el van posar de tècnic, però de seguida va començar a fer de periodista i va estar vinculat a la informació fins que es va jubilar. Va ser un dels primers presentadors dels primers informatius en català, per exemple, el setmanal Mare Nostrum, que en un principi alternava català i castellà.

Serra va ser cap d'Informatius a TVE Catalunya i de RNE a Catalunya, i el 1984 director de Radio Cadena. Quan va treballar per a una de les emissiores de RNE, la comercial Radio Peninsular, hi va emetre 'Cantando en catalán', un espai de mitja hora on posava les cançons de Miquel Cors, Joan Manuel Serrat, Guillemina Motta o de grups com Ara va de bo. Als antics estudis del paseig de Gràcia va dirigir, entre d'altres, programes d'entreteniment com 'Mediodía a la cinco'.

A televisió va treballar a més de 20 programes, tant informatius com d'entreteniment, com ara Un millón para el mejor. 'Hi hem fet de tot', deia parlant dels pioners a una entrevista sobre la seva vida professional per a TVE Cataluya, ja jubilat.

Des de 'transmetre l'arribada d'un vaixell que venia de Buenos Aires carregat d'imigrants, desfilades militars... i sobretot, reportatges". Serra creia en la gran importància d'educar la veu i destacava dels primers anys la necessitat de saber improvitzar en el nou mitjà televisiu, de gran impacte, i de la influència de 'l'escola catalana' per a la televisió estatal. També fa referència a la censura. Hem recuperat l'entrevista sencera, tal com va ser enregistrada amb les preguntes del periodista Xavier Sitjà.

Com deia el periodista, feia molts reportages per al Mare Nostrum. En destaca un en què va viatjar a gandesa per les festes de la verema i va tastar el vi de la cooperativa.

Serra Camarasa va ser un dels fundadors de l'equip del mític programa Giravolt, on es van formar i d'on van sorgir els grans professionals del periodisme de la televisió a Catalunya. Ell va ser un dels presentadors d'aquest espai.

En un enregistrament sobre els antics presentadors dels informatius a TVE Catalunya, Antoni Serra va explicar com es va viure la retransmissió de l'atracament al Banc Central de Barcelona, el 23 de maig de 1981. Només TVE va aconseguir ser-hi present.

Ja fa anys, el 2010, els seus companys de professió el recordaven com a un excel·lent periodista i com a mestre, a l'espai Memòries de la tele, dirigit per Raül Díaz.

18.12 min Fem memòria / Giravolt

Serra Camarasa va va rebre dos premis importants, l'Ondas el 1975 i el Premi Miramar 2014 a la creativitat audovisual, al Parlament de Catalunya. L'enregistrament de l'acte es conserva a l'Arxiu històric de TVE Catalunya.