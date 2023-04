El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha atorgat aquest cap de setmana un premi honorífic pels Valors Europeus a l'alt representant de la Unió Europea Josep Borell. L'acte ha estat un homenatge al guardonat, que ha rebut la distinció de les mans de Salvador Illa, en el qual s'ha destacat la importància de la seva figura com el "català més influent del món".

Borell, per la seva part, ha alabat el partit socialista per fer "bona política" i una "política útil", que serveix per arreglar els problemes de la societat i ha remarcat l'actuació que està tenint el govern de coalició, en el qual s'ha sabut "pactar amb uns i altres", sempre "fidel als seus valors".

El valor d'Europa

El qui va ser ministre durant els governs de Felipe González i Pedro Sánchez també ha parlat de la situació actual d'Europa i ha fet una crida a la responsabilitat perquè, opina, encara s'està molt lluny dels objectius en termes de desigualtat. Entre els indicadors, ha esmentat l'esperança de vida entre els barris rics i pobres de Barcelona on hi ha una diferència de dotze anys. També la capacitat d'aprendre anglès com a idioma secundari, que "obre moltes portes a Europa" i, en cas que no, les tanca.

L'exministre tampoc ha tingut problema en acusar èticament a Rússia i la Xina d'haver dit defensar la justícia, la democràcia i la llibertat tot just vint dies abans de la Guerra amb Ucraïna.

00.54 min Borrell rep un premi de reconeixement pels seus valors europeus | JUANFRA ÁLVAREZ

Per acabar, ha remarcat l'actuació dels diferents ajuntaments i administracions, que els considera rellevants per determinar el valor d'Europa i, per tal que el continent sigui "respectat" al món, cal practicar-ne també els seus valors "a casa".