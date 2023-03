La periodista i companya dels Serveis Informatius de RTVE Catalunya, Mària Sànchez, ha mort amb 59 anys víctima d'un càncer. Tot un referent periodístic i personal per als periodistes i la resta de professionals que han treballat amb ella durant els seus 35 anys de carrera a RTVE Catalunya.

Vinculada a la informació social i municipal de Barcelona des de fa més de 20 anys, la seva mirada comunicativa sempre ha posat el focus en l'àmbit social, en els veïns, els turistes, la gent, en definitiva, en les persones. Per això, el 2016 va ser reconeguda amb la medalla al reconeixement a la trajectòria professional de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El maig de 1997 va crear el primer programa de televisió a Espanya dedicat al medi ambient, "Escarabajo Verde", del qual també va ser directora.

La redacció dels serveis informatius a Catalunya es troba consternada per la seva "pèrdua humana i professional", tal com han recollit els companys de TVE en un comunicat del consell d'Informatiu. "La Mària Sánchez Ledesma ha estat per a moltes generacions, exemple de periodista lliurada a una professió que l'apassionava. Ha lluitat sempre per la defensa de la qualitat informativa i del servei públic. Ha fet el seu treball comunicatiu a partir d'una responsabilitat social absoluta i sense perdre, en cap cas, la solidaritat i l'empatia tant amb els seus companys de professió com amb aquells ciutadans als quals prestava la seva veu per a explicar les seves històries", recorden els seus companys.

Els seus companys han destacat la seva "capacitat d'atenció, d'escolta, d'anàlisi, de contrast, en el seu caràcter conciliador, dialogant i resolutiu sense estridències en moments de crisis. Ha sabut manar i executar, i ha contribuït de manera fonamental al fet que la redacció dels serveis informatius a Catalunya i, per extensió, en tota TVE sigui avui referent quant a qualitat i capacitat de treball".