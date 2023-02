Ya podemos adelantar uno de los mejores secretos de cada edición del Festival de Eurovisión: el escenario. Julio Himede, el escenógrafo de Liverpool 2023, ha desvelado a Eurovision.tv que ha basado su diseño escénico en los principios de "unión, celebración y comunidad": "La arquitectura se inspira en un gran abrazo, abriendo sus brazos a Ucrania y a los artistas e invitados de todo el mundo. Me centré en los aspectos culturales y las similitudes entre Ucrania, Reino Unido y específicamente, en Liverpool. Desde la música, la danza y el arte hasta la arquitectura y la poesía".

Julio, quien tiene años de experiencia trabajando en grandes eventos como los Grammy y los MTV EMA, continuó explicando: "Es nuestro deber, como diseñadores, mejorar las actuaciones a través de un paisaje visual convincente a la vez que capturamos el corazón y el alma del Festival de la Canción de Eurovisión".

“Exclusive reveal: the #Eurovision 2023 stage ��



In 100 days, 37 #Eurovision acts will perform on this stage to a global audience of millions, we can't wait! �� pic.twitter.com/Z581FTAFhe“