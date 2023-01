El gener, de moment més càlid, tot i l'actual fred intens

Fa menys d'una setmana que hem de sortir ben abrigats de casa, però cal recordar que la primera quinzena de gener ha estat poc hivernal. El fred intens i viu que vivim aquests dies probablement ens farà tenir la sensació d'un gener hivernal i no és així, sinó que de moment, tot el contrari.



Per exemple, aquest primer mes de l'any, a Barcelona, fins al moment hem viscut més dies càlids o molt càlids per l'època concentrats durant la primera quinzena de gener. El mateix s'ha viscut a Girona, on durant 15 dels 23 dies del que portem de més, les temperatures han estat clarament per sobre de la mitjana, i només aquests darrers 5 dies han estat més freds del normal. Un altre exemple el trobem a Reus on els dies amb colors vermellosos i, per tant, més càlids ocupen fins ara bona part del calendari...



El fred intens d'aquesta segona quinzena de gener servirà per equilibrar la calor atípica de la primera quinzena i, en conseqüència, ens podria deixar un gener qualificat de "normal" pel que fa a temperatures, però amb aquests extrems tèrmics dins del mateix mes..