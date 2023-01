Receta de rabo de toro con cañaíllas y menta

Para hacer el rabo de toro:

600 g de rabo de toro

400 g de vino tinto

100 g de soja

100 g de aceite de oliva

120 g de cebolla

120 g de puerros

60 g de ajos

120 g de zanahoria

100 g de aceite de girasol

Para las cañaíllas:

12 unidades de cañaíllas

Sal

Laurel

Para hacer la crema de boniato:

200 g de boniato

Agua

Sal

Para hacer los tirabeques:

100 g de tirabeques

Agua

Aceite de oliva

Sal

Para el aire de zanahoria:

75 g de zumo de zanahoria

1 g de lecitina de soja

Para el emplatado:

Sal maldon

8 unidades de vene cress

Para hacer el rabo de toro: Limpiamos las verduras y las cortaremos grosso modo, la meteremos a tostar al horno, deben coger color. Mientras las verduras se tuestan al horno sellamos el rabo de toro en aceite de girasol, antes este lo pasaremos por harina, y sellaremos con aceite a temperatura alta Una vez tengamos las verduras tostadas y el rabo marcado meteremos estos en una olla exprés, le introduciremos el vino y lo dejaremos que reduzca acto seguido le pondremos resto de ingredientes junto con el agua y cocinaremos durante una hora. Importante no llenar muchísimo la olla exprés porque si no puede quemarse el rabo Una vez transcurrido la hora miramos como está el rabo este debe estar meloso y debe salir sin Resistencia del hueso ,sacaremos la carne del hueso en trozos lo más grande posible ,reservaremos .Por otro lado la salsa la colaremos y la pasaremos por estameña acto seguido reduciremos y la texturizaremos si fuera necesario debe quedar como una demiglas reservaremos una vez la tengamos para el pase Para hacer las cañaíllas: Cocer en un agua de mar con laurel y pimienta una vez arranque a hervir le bajaremos el fuego y dejaremos cocinar durante 20 min a fuego bajo, pasado este tiempo enfriar en agua con hielos y sacaremos los caracoles de la concha, estos los reservaremos en un poco de agua de mar, reserva para la hora del pase Para hacer la crema de boniato: Cocemos los boniatos en agua con la piel Una vez los tengamos cocidos le quitaremos la piel Trituramos en vaso americano con el queso rallado y una nuez de mantequilla Reservaremos en manga para la hora del pase poner unos puntos. Para hacer los tirabeques: Cortamos los tirabeques en forma de rumbo y los escaldaremos en agua y sal, cortaremos cocción en agua y hielo y los aliñaremos para el pase con un poco de sal pimienta y aceite de oliva. Para hacer el aire de zanahoria: Limpiamos y licuamos la zanahoria hasta obtener el peso del zumo que necesitamos Ponemos punto de sal y lo mezclamos con la lecitina, le daremos con la túrmix y dejaremos que repose, unos minutos luego le daremos de nuevo para sacar la espuma Acabado y presentación: Ponemos dos trozos de rabo de toro en el centro del plato, alrededor de estos ponemos unos puntos de crema de boniato intercalando con las cañadillas de mar encima de estas le pondremos una hoja de menta y el tirabeque, salsearemos los trozos de rabo con su salsa. Importante: la salsa no se debe de abrir mucho (es decir debe de estar densa ). Terminaremos poniendo unas escamas de sal maldon encima de la carne y el aire de boniato y zanahoria