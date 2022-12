Making of: Así se grabó la muerte de Vega en 'Servir y proteger'

Estos han sido algunos de los comentarios de los espectadores tras ver la secuencia final de esta pareja a la fuga.

“Waooo que escena, a lo Telma y Louise!! El fin de Vega no podía ser más impactante, ������������“

“Blanca me he quedado....menudo final...con esa musica...se me ha encogido el estomago...guauuuu“