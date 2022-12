A Ponent ja ha plogut el triple de l'habitual, aquest desembre

La d'aquest dijous ha estat la darrera tongada de pluja general d’aquesta setmana. El front que entre aquesta matinada i primera hora del matí ens ha passat per sobre, ha deixat quantitats 15 a 20 litres en algunes comarques i uns 10 cm de neu a les cotes més altes ha estat l’últim de la setmana. Ha estat la tercera regada extensa de la setmana i això és una molt bona noticia perquè aquesta aigua va molt bé pels sembrats d’hivern, però de moment, a grans trets, no es nota en els embassaments.

Aquesta setmana, poc o molt, ha plogut cada dia a grans part del territori, acumulant-se quantitats de 15 a 30 litres i superant els 40 litres a moltes zones de Ponent i de la Catalunya Central. Aigua molt bona i necessària pel territori, pels boscos, pels sembrats d’hivern, però insuficient per omplir els pantans. I és que les reserves hídriques continuen baixant: els pantans de les Conques Internes es troben al 31,7% de la seva capacitat. Necessitaríem molts dies més de paraigües per solucionar la sequera que acumulem de fa mesos.

Aquest desembre ja ha plogut el triple de l'habitual al Pla del Lleida i al Prepirineu

Si sumem els episodis d'aquesta setmana amb els que ha hem tingut durant els primers dies de desembre, hi ha alguns indrets de les comarques de Lleida on ja assoleixen els 70 a litres com és Os de Balaguer o Camarasa. Fins i tot, al Pont del Comte, al Prepirineu occidental, superen els 100 litres aquest desembre.

Segons ha informat l'AEMET en un tuit, durant els primers 12 dies de desembre, ha plogut entre un 200 i 300% més de l'habitual a gran part de la península. Una anomalía que també s'ha donat a les comarques de Ponent i, especialment, del Pla de Lleida, on ja ha plogut entre el doble o el triple del que ho acostuma a fer de mitjana durant aquest període.