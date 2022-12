El desembre ha començat amb el pas de diversos sistemes frontals a Catalunya i, per tant, amb precipitacions, tot i que en general, no gaire abundants, tot i que suficients per remullar el terra i deixar un ambient humit arreu. Aquests dies de puja coincideixen amb el final de la tardor i, per tant, amb la caiguda de les fulles dels arbres que s'acaben estenent, en moltes ocasions, sobre l'asfalt de la carretera.



Penseu que en cas de frenada brusca i sobtada, en una carretera en què es pot circular a una velocitat de 90 quilòmetres per hora, un vehicle que ho fa sobre un asfalt sec, tindrà una distància de frenada de 75 metres. En canvi, sobre un asfalt mullat, aquesta distància de frenada serà de fins a 130 metres, però encara és pitjor, si a més de mullat, també hi trobem fulles sobre la carretera. En cas últim cas, la distància de frenada s'eleva als 220 metres, el triple que si l'asfalt està sec.



És important que sempre, però especialment aquests dies de pluja, mantinguem, la distància de seguretat adequada amb el vehicle que circula per davant, per què en cas de frenada és més fàcil perdre el control del vehicle. Alhora s'incrementa el risc de coalició amb altres obstacles que trobem pel camí.