Receta de lenguado cítrico con patatas suflé y caviar

Para el lenguado:

500 g de lenguado

Aceite de oliva

10 g de sal

100 ml de agua

Para la meuniere cítrica:

45 g de jengibre fresco

125 g de chalota

50 g de aceite de oliva

25 g de kabayaki

25 g de tsuyumoto

4 g de perejil

45 g de crema de anguila ahumada

100 g de mantequilla clarificada

100 g de mantequilla

75 ml de zumo de limón

175 g de agua de mejillones

3 g de colorante alimentario amarillo

12 g de caviar

Para las chalotas:

8 medias chalotas

Vinagre de Jerez

Sal

Agua

Para las patatas suflé:

400 g de patata agria

Aceite de girasol

Para el perejil crujiente:

12 hojas de perejil

Aceite de girasol

Para el lenguado: Limpiamos el lenguado de posibles escamas. Sacamos los lomos con cuidado de no romper la piel y quitamos las espinas si fuera necesario. Introducir en salmuera durante 6 minutos (proporción de la salmuera: 1 parte de sal por 10 de agua). Meter en bolsa de vacío con aceite de oliva, con cuidado de no romper el filete. Cocinar en roner durante 15 minutos a 65ºC. Sacar y reservar al pase . Para hacer la meuniere cítrica: Cortar la chalota en bruinose pequeña y el jengibre rallado. Pochar con el aceite de oliva. Una vez esté bien pochado añadimos el zumo de limón con el kabayaki y la salsa tsuyumoto. Reducir por completo hasta obtener una pasta densa, en ese momento añadimos el agua de los mejillones y la carne de anguila ahumada. Dejamos hervir durante 10 minutos a fuego suave. Por otro lado escaldamos las hojas de perejil durante 30 segundos y cortamos cocción en agua y hielo. Trituramos en vaso americano todos los ingredientes menos las mantequillas. Una vez triturada iremos añadiendo la mantequilla despacio para que no se nos corte. Una vez la tengamos, colaremos y rectificaremos de sal y le añadiremos el colorante alimentario y el caviar. Reservar. Para las chalotas: Pelamos las chalotas y las cocemos en agua con un toque de vinagre de jerez. Una vez este tiernas las asamos al josper con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. Reservar. Para las patatas suflé: Pelar las patatas y sacar rectángulos de 4 por 6 cm ,el grosor deben de ser de 2 milímetros. (este grosor lo sacaremos con la mandolina). Iremos extendiendo las patatas en entre papel de cocina para quitarle humedad. Poner dos cazos con aceite. Estos estarán con dos temperaturas: uno estará a 140ºC y otro a 200ºC. Importante que las patatas estén esparcidas por el aceite para que no se solapen entre ellas. En primer lugar meteremos las patatas en el aceite de 140ºC, removeremos con cuidado de no romper las patatas. Cuando empiecen a estar cristalinas (traslúcidas) y empiecen hacer burbujas, contamos 20 segundos y cambiamos al aceite que tenemos a 200ºC. En ese momento las dejaremos freír. Una vez las saquemos haremos un agujerito pequeño para que no se deshinchen. Reservaremos al pase (si fuera necesario a la hora del servicio le daremos un golpe de fritura). Para el perejil: Desojamos el perejil en hojas y las freiremos en aceite de girasol. Éste debe de estar a 180ºC. Reservaremos entre papel de cocina. Para la presentación: Sacamos el lenguado de las bolsa de vacío lo secamos y los dejamos cortados por ración. Lo pondremos en medio del plato y a continuación napamos con con la salsa cítrica. A esta salsa le añadimos el caviar que será 3 gr por persona y ponemos las chalotas alternativamente con las patatas suflé.