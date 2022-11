El novembre s'acomiada amb dinamisme atmosfèric. La setmana ha començat amb el pas d'un sistema frontal i la formació d'una borrasca al voltant de les Balears. Tot plegat durarà ben poc, però darrera del front d'aquest dilluns s'enfortirà l'entrada de vent del nord i també l'arribada d'aire fred en altura.



La fredorada de les pròximes hores i el moviment meteorològic seran la tendència de bona part d'aquesta setmana. Per què? La causa d'aquest temps canviant l'hem d'anar a buscar en els centres d'acció, és a dir, en els anticiclons i en les borrasques. L'anticicló que ens ha afectat durant el cap de setmana, s'acabarà situant sobre Escandinàvia i, així, s'encarregarà de bloquejar el pas de borrasques atlàntiques per latituds més elevades. Per tant, aquestes es veuran obligades a baixar de latitud i, com a resultat, a circular per damunt de casa nostra, coincidint amb la setmana del Pont de desembre.



La configuració sinòptica de l'atmosfera per finals d'aquesta setmana afavorirà la canalització d'una massa d'aire fred d'origen continental als països del centre d'Europa. Aquesta fredorada es notarà sobretot als Països Baixos, Alemanya, Polònia, Bielorússia o a Lituània, Letònia a l'oest de Rússia, on es viuran temperatures fins a 6 graus inferiors als habituals. A Catalunya, i en el conjunt de la península, la fredorada serà més discreta, però el desembre començarà amb un ambient hivernal.



