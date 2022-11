El orgullo de Rozalén por la tradición en 'Matriz'

“Te quiero porque te quiero” canta Rozalén en su disco Matriz. Este es probablemente “una de las primeras melodías que yo aprendí con la bandurria”, ha confesado en una entrevista en A media mañana. “La toco desde los siete años en la rondalla de mi barrio, en Albacete. Esta canción son unos fandangos de Liétor, en la Sierra del Segura”. En este tema también le acompaña Rodrigo Cuevas que canta en asturiano y “lo hemos acompañado tocándolo como se toca el fandango de Huelva”.

Señala que su música siempre ha tenido una “base” de folk. “Tenía muchas ganas de hacer algo así tan orgánico. Además haciendo un guiño a tantos lugares de toda España, porque me han hecho sentir en casa, en demasiados sitios. En cuanto te metes en el folklore y en nuestras tradiciones te das cuenta de lo que engancha”.

Con este trabajo discográfico reivindica las diferentes tradiciones musicales españolas, pero no siempre tuvo esta relación. Cuando era adolescente Rozalén tenía vergüenza de tocar la bandurria: “Tenemos esa idiotez a veces de renegar de pueblo, renegar de instrumentos. Lo digo con mucho orgullo desde hace mucho tiempo. Cuanto más mayor me hago, más tiro para el pueblo y más para la raíz y para la infancia y mis antepasados”.

Las joyas compartidas

El disco lo forman 21 cortes. Muchos de estos son interludios que Rozalén ha grabado en el cementerio: “Me he ido a la tumba de mi padre, de mis abuelos. Porque cuando una canta folklore canta a sus ancestros y hay muchas canciones que yo cantaba con ellos y que me apetecía dejarlo ahí”.

La otra parte la forman “joyas que se nos ponían delante. Era mi manera de dar las gracias a tantos lugares. Me he atrevido a cantar en euskera por cuarta vez, pero yo sola en este caso. En catalán con Silvia Pérez Cruz, que me ha hecho una habanera que te mueres. Esto creo que ha sido un capricho y un regalazo mucho más para mí, que para todos. Es una manera de justicia poética a nuestros antepasados”.

También incluye unas sevillanas de Manuel Pareja-Obregón: “Son brutales. Son antiguas. Las hemos cantado a piano y voz. Son lentas. Parecen como jazzeadas”. Algunas de las otras colaboraciones que se pueden escuchar en Matriz son las de Eliseo Parra, la Ronda de Boltaña, la Ronda de Motilleja o Fetén Fetén.