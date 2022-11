Entre els mesos de gener i setembre d'enguany s'han aixecat 57 actes d'infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals i la quantitat de diners descoberta a la duana de la Farga de Moles, entre Andorra i l'Alt Urgell, ha estat d'un milió dos-cents mil euros euros.

Són xifres molt superiors a les del mateix període de l'any passat quan es van fer 19 actes i es van intervenir uns 277.000 euros que estaven en la línia de les d'abans de la pandèmia. El cap de servei de viatgers de la duana ho atribueix al comportament propi de les persones en etapes de recessió econòmica.

El contraban es manté estable

En canvi, la xifra d'actes vinculades al contraban de productes, ja sigui de tabac, alcohol, material tecnològic o perfums no ha variat massa. En el cas del tabac, tot i que el nombre d'actes aixecades de gener a setembre és de 53, davant les 73 de 2021, el valor de la quantitat decomissada, 65.000 euros, representa gairebé la meitat de fa un any.

Les dades de la resta d'actes per contraban, que principalment inclouen begudes alcohòliques, rellotges, material fotogràfic i perfums, es situen en 52 actes i un valor de 118.000 euros en els primers nou mesos d'aquest 2022. Mentre, l'any passat es va tancar amb 46 expedients i 81.600 euros, al 2020 amb 69 actes i 153.000 euros i al 2019 amb 140 actes i 279.000 euros.

Són xifres contingudes que, segons el sergent de la Guàrdia Civil i cap accidental de la duana de la Farga de Moles, avalen la feina de prevenció feta pels cossos policials en la prevenció del contraban. En el cas del tabac, no només els controls estan reduint les xifres sinó que altres factors també hi influeixen, com ara que el nombre de fumadors hagi anat baixant i que la diferència en el preu de venda a Andorra sigui menor que fa uns anys per la qual cosa el marge no és suficient per fer negoci.