El rastre dels aiguats a Tarragona

A Tarragona encaren el primer dia feiner després dels forts aiguats que van caure la tarda de divendres. Encara no hi ha valoració oficial de danys, però l'afectació és ben visible a diversos punts de la ciutat i de la comarca del Tarragonès.

Mentre que els veïns contacten amb les seves assegurances per les indemnitzacions, els equipaments esportius com el Club de Tenis Tarragona o el Club de Vela diuen que han patit uns danys molt copiosos a les seves instal·lacions i que trigaran mesos a refer-se. Asseguren que aquests poden superar el mig milió d'euros. "La riera va passar per sobre i tenim instal·lacions que no podrem recuperar", ha explicat David Alonso, gerent de l'entitat. El temporal els ha fet malbé vuit pistes de tennis, vuit de pàdel, les d'esquaix, un gimnàs, oficines i vestuaris.

Paral·lelament, l'escola El Miracle de Tarragona i la municipal d'Altafulla han pogut obrir portes amb normalitat tot i que la primera, ha hagut de tancar un pati per l'esllavissament d'un dels seus murs. La direcció del centre espera que els desperfectes es puguin arreglar aviat.

També a Cala Romana, l'associació de veïns es queixa d'una riera mal canalitzada i d'unes inundacions. Belen Marrón, veïna de la localitat: "Exigim que s'arregli tota la infraestructura de la riera".

Mentrestant, els serveis de neteja de Tarragona continuen treballant per retirar la runa de les zones públiques.