Al documental musical de la setmana d’Efecte Collins explorem allò en què l’Albert Pla es desmarca de la resta de cantautors clàssics: la interpretació. La forma d’explicar les cançons és el segell distintiu del músic, sempre més a prop de la teatralitat.

Per parlar-ne, Albert Pla es reuneix amb dues persones clau en la seva trajectòria professional i vital. El primer, el director de cinema Lluís Danés, amb qui l’Albert va treballar a l’espectacle “Llits” (2009), i a on interpretava al trapezista Lectus. La segona trobada la fa amb la Judit Farrés, qui a més de ser la seva companya de vida, és també la persona amb qui ha ideat molts dels espectacles de la seva carrera a dalt dels escenaris.

Albert Pla i el director de cinema i teatre Lluís Danés

Lluís Danés, que darrerament ha dirigit a Albert Pla en un petit paper a la pel·lícula “La vampira de Barcelona”, destaca què tenen en comú tots dos: “Tu i jo tenim en comú que és treballar a partir de la intuïció. De vegades no sé què és el que m’agrada, però tinc clar el que no m’agrada, i treballant amb tu vaig súper tranquil perquè a més de l’amistat hi ha una admiració molt clara i sé que sempre em sorprendràs en positiu”.

L’Albert, per la seva banda, li explica al director i dramaturg com aborda els personatges que ha d’interpretar: “Jo els papers me’ls agafo sempre des de la naturalitat. No crec en les tonteries del treball, l’esforç, la suor per arribar a llocs. És com sortir a cantar: no cal fer res especial. Surts i cantes. És molt senzill.”

Albert Pla i l'actriu Judit Farrés

Amb la Judit Farrés l’Albert Pla no només comparteix la seva vida, sinó que també comparteix l’autoria de molts dels espectacles i de les cançons i també treballen junts a dalt dels escenaris. L’un de l’altre han après molt I Sovint els costa diferenciar qui ha creat què i a l’inrevés. La Judit recorda què li ha ensenyat l’Albert: “Em vas ensenyar a treure’m aquesta tonteria que tenim els actors, que és deguda a les escoles. La importància que ens fan sentir. I tu tens aquesta capacitat de fer-ho tot fàcil. I que no és tan important el que fem sinó l’espectacle, el que comunicarem, com ho farem. I no tant el nostre jo narcisista.”