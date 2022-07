30 anys després dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, us posem a prova: quantes preguntes del nostre trivial que van crear per celebrar el 25è aniversari podeu endevinar? Pujareu al podi? I si ho feu, en quina posició: or, plata, bronze...? Som-hi!

Per commemorar el 30 aniversari dels JJOO a Barcelona us oferim un recopilatori de vídeos de l'Arxiu de RTVE Catalunya sobre l'esdeveniment esportiu que va marcar un abans i un després en la ciutat.