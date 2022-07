Si viajas a Panamá y te gusta practicar deporte de aventura o hacer actividades al aire libre en plena naturaleza, Boquete es tu lugar. Puedes practicar rafting, escalada, tirolina, mountain bike, montar a caballo, etc. ¿Te imaginas recorrer uno de sus bosques tropicales cruzando puentes colgantes? ¡Lo puedes hacer en Boquete! Este municipio está situado en la provincia de Chiriquí, cercano a la frontera con Costa Rica, y a 45 minutos en coche de la ciudad de David.

Allí podrás disfrutar de la biodiversidad del Bosque tropical nuboso de Panamá. Una de las empresas locales te ofrece hacer un circuito con un recorrido de 4,5 kilómetros en los que tendrás que pasar por seis puentes colgantes y “volar” sobre las copas de los altos árboles.

Dentro de la reserva forestal donde se está instalado el recorrido, disfrutarás de vistas a ríos, cascadas y del Volcán Barú, la cima más alta de todo el país con 3.475 metros de altura. Conocerás la flora y fauna que habita en estos bosques. Es importante que durante el recorrido estés en silencio para no molestar a los animales que viven allí. ¡Es impresionante escuchar a los pájaros de fondo y ver la gran variedad de plantas y flores que hay!

Uno de los puentes colgantes en Boquete Víctor Romero

Si tienes vértigo, está no es tu actividad porque los puentes colgantes tienen una altura desde 10 a 75 metros sobre el suelo. ¡Son una pasada! El más corto es de 70 metros y el más largo de 135. Te lo adelantamos: las fotos son impresionantes.

Te recomendamos llevar calzado cerrado, pantalón largo y chubasquero, ya que es una zona muy húmeda. Y no te olvides llevar agua y echarte repelente para los mosquitos. No hace falta practicar deporte cada día para hacer este circuito. No es duro pero son casi 5 kilómetros.

Otra opción que tienes para recorrer este entorno natural, es hacerlo a través de tirolinas que conectan unos árboles con otros. ¡Adrenalina pura! Eso sí, esta actividad es mucho más cara que el circuito de los puentes colgantes.

El pueblo de Boquete iStock