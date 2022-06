La tapa, un bocado lleno de sabor

Las tapas son la comida más reconocible de nuestro país a nivel mundial. Además, comer de tapas es una filosofía muy española, ¿Por qué? Nos gusta el pequeño bocado acompañado con nuestra bebida favorita junto a nuestros amigos e ir cambiando de local en local para degustar una infinidad de tapas.

¿Cuál es el origen de la tapa?

Para descubrir el nombre y la costumbre, nos tenemos que remontar al reinado de Alfonso XIII. Durante una visita real Cádiz el monarca se detuvo en un ventorrillo, entre la ciudad y San Fernando, allí pidió una copa de vino de Jerez. El soberano quería disfrutar del buen vino y de las vistas al mar, lo que no contaba es que un remolino de aire intentaría amargarle la experiencia. “Un avispado camarero se precipitó a cubrirlo con una loncha de jamón”. La incertidumbre se apoderó del rey, que preguntó incrédulo ¿Qué es esto? El mozo le contestó: “Perdone mi atrevimiento, majestad. Le he puesto una tapa para que no entre arena en la copa”. Alfonso XIII se lo comió y para sorpresa de los presentes, pidió que le “sirviera otro jerez, pero, con otra tapa igual”.