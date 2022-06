‘La Gran Consulta’ de RTVE ha visitado este jueves San Sebastián dentro de su recorrido por España. La ciudad donostiarra ha sido la parada número 33 de la ruta que comenzó en octubre y que recorre más de 32.000 kilómetros para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos. El acto, presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Kursaal y se ha seguido en directo por RTVE Play.

La gastronomía vasca ha sido la gran protagonista de esta parada de 'La Gran Consulta', con invitados como los chefs Aitor Santamaría (restaurante Sukaldean), quien ha explicado que “el apellido ayuda más que pesa porque tienes una persona que te puede guiar”; y Elena Arzak (restaurante Arzak), que ha confesado que “cuando empecé a dedicarme a esto ya sabía dónde me estaba metiendo”. Jesús Castro, de La Espiga, ha alabado la ciudad: “No sé qué tiene San Sebastián pero cuando vuelvo de vacaciones me pregunto por qué me he ido” y Jesús Santamaría, de Bokado, ha comentado que “aquí vayas donde vayas, se come bien”. Por su parte, el cronista gastronómico Luis Cepeda ha subrayado que “San Sebastián es el único lugar que transmite identidad absoluta al sabor y a las comidas”.

Luis Cepeda, Aitor Santamaría y Elena Arzak en 'La Gran Consulta'

El arte ha estado presente con Luis Chillida, presidente de la Fundación Chillida-Belzunce, que en 2024 organizará el centenario del nacimiento del escultor Eduardo Chillida. Ha explicado que su padre “pensaba en los materiales antes de trabajar y luego muchos artistas han seguido ese camino”.

En representación del mundo del deporte ha acudido la alpinista Edurne Pasaban, que ha resaltado que empezó su carrera “como todo el mundo en Euskadi, nos gusta la montaña”.

La moda ha venido de la mano de Fiona Ferrer, empresaria, escritora y diseñadora, que considera que “la moda se ha democratizado y los programas de televisión han dado lugar a que la gente la vea como algo más cercano”, y Agurcho Iruretagoyena, fundadora del anticuario Agurcho&CO, y Terese Oyarbide, socia y propietaria, que han comentado su “apasionante” profesión.

La información local y de proximidad la ha traído la Unidad Informativa de RTVE en San Sebastián, con la presencia de la informadora Begoña López, que ha dicho que “el día a día es tan intenso unos días como intensivo otros”. También han estado los periodistas de ‘El diario vasco’ Javier Roldán y Mitxel Ezquiaga, quien ha añadido que “hay mucho volumen informativo, es una ciudad que no descansa”.

Los periodistas Mitxel Ezquiaga, Javier Roldán y Begoña López

También han acudido al programa Joxean Fernández, del Comité de Dirección y Selección del Festival de San Sebastián, que ha resaltado que “hay un equipo enorme que trabaja durante todo el año para que el Festival salga adelante”, y Leire Apellaniz, directora de 'La Concha', primer corto de ficción rodado en Euskadi que obtiene el sello verde de la Academia de Cine.

La música ha estado presente con la cantante y compositora Maren, que ha interpretado las canciones ‘Margarette todos lloran por ti’ y ‘La estación espacial de Teruel’.