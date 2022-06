'La Gran Consulta'Â visita Melilla

‘La Gran Consulta’ de RTVE continúa su recorrido por España y ha visitado Melilla, la parada número 32 de la ruta que comenzó en octubre y que recorre más de 32.000 kilómetros para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos. El acto se ha celebrado en la Plaza de las Cuatro Culturas y se ha ofrecido en directo por RTVE Play y redes sociales, presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

En Melilla, el BusSet de 'La Gran Consulta' ha hecho un repaso de la actualidad de la Ciudad Autónoma, de los pilares de su economía, de inmigración y de su rica cultura.

En el plató móvil, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha hablado de la actualidad de la Ciudad Autónoma y la apertura hace unos días de la frontera con Marruecos. Ha señalado que la frontera se está abriendo de “forma progresiva y controlada”. Ha apostado por los acuerdos bilaterales y el “buen entendimiento entre vecinos”. Cree que Melilla tiene “mucho que ofrecer y mucho atractivo”. Y ha invitado a visitar la ciudad este verano.

El historiador y cronista oficial de Melilla, Antonio Bravo que dicho que para ser cronista de una ciudad “la persona tiene que ser mimética con su lugar de origen. “Es un proceso de empatía con el sitio en el que estás y de compromiso”. Ha destacado la importancia de la arquitectura Modernista que tiene Melilla, la segunda ciudad Modernista más importante de Europa.

El Jefe del Tercio ‘Gran Capitán’, el coronel Antonio Ferrera ha destacado la importancia de las Fuerzas Armadas en una ciudad como Melilla. Ha subrayado que “los melillenses conocen muy bien el trabajo que realizan en comparación con la sociedad española”. No obstante, ha indicado que las Fuerzas Armadas “todavía son unas grandes desconocidas”. Y que “la Legión no es una unidad más, si no una forma de vivir”.

Desde el punto de vista informativo, Salvador Jiménez, responsable de RTVE Melilla, ha contado cómo es trabajar en esta ciudad con siete personas en la redacción cuyo “caballo de batalla es dar visibilidad a otros temas más allá que la migración”. Como profesional, ha dicho que es “enriquecedor y complicado porque trabajan con tres lenguajes: televisión, radio y digital”.

También ha participado el director del periódico ‘Melilla Hoy’, Mustafa Hamed que ha comentado que la edición de este año de Eurovisión se ha notado en la ciudad. Ha indicado que al ser una Ciudad Autónoma “aquí hay noticias que se van a encontrar en ningún sitio”.

El programa se ha completado con la presidenta de la Asociación ‘Kahina’, Sara Ouchen, que ha reivindicado la cultura del pueblo Amazigh, habitantes originarios del norte de África, cuyo idioma es uno de los más antiguos, pero “está empezando a llegar a los más jóvenes”. Ha destacado “la libertad” de las mujeres de cultura Amazigh “que tiene que ser ejemplo para otras generaciones”. “Queremos recuperar esa valentía”.

El fundador de la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Rafael Robles, pionero en la defensa de los derechos LGTBI de Melilla, ha señalado que “dar visibilidad a un colectivo en una ciudad pequeña y fronteriza es muy significativo porque al cruzar la frontera hay penalización”. Entre los retos que tienen está luchar contra “el discurso de odio que está resurgiendo”.

Para acabar, el actor Fran Antón, que ha participado en diversas series de RTVE y ahora está de gira con la obra de teatro ‘Distinto’. Ha afirmado que cada vez que puede vuelve a su ciudad, le inspira “la cultura, las costumbres, la gente, mi familia, la infancia y la ciudad Modernista”.

La música en esta jornada la ha puesto el grupo flamenco ‘Sonikete’, que han interpretado dos temas en directo.