Des d'aquest divendres fins al pròxim dilluns és festa arreu del territori per la festivitat de la segona Pasqua. Aquest pont, a més, servirà com a assaig del primer estiu sense restriccions. De moment, el Servei Català de Trànsit preveu gairebé mig milió de desplaçaments de l'àrea metropolitana de Barcelona, una xifra semblant a la de les mateixes dates de l'any passat. Per això, entraran en vigor algunes restriccions al trànsit i Mossos reforçarà la vigilància a les carreteres amb un dispositiu especial.

Enguany, la segona Pasqua s’ha desplaçat una setmana per no coincidir amb les eleccions municipals, és un festiu local en una quarantena de municipis catalans, principalment de l’àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat o Mataró, entre d’altres.

En total, es preveu que uns 470.000 vehicles es mobilitzin de la capital catalana durant l’operació sortida entre les 15 hores de divendres a la tarda i les 15 hores de dissabte, mentre que la previsió de retorn de dilluns entre les 12 i les 24 hores és d’uns 280.000 vehicles.

Aquest cap de setmana, a més, coincideix amb la celebració al Circuit de Catalunya del Gran Premi de Fórmula 1, un esdeveniment esportiu que pot condicionar el trànsit del divendres 2 al diumenge 4 de juny tenint en compte que mobilitzarà milers d’aficionats al llarg dels tres dies.

Per això, s’ha establert un dispositiu específic de trànsit i recomanen fer ús del transport públic per arribar a les instal·lacions esportives. De totes maneres, millor circular per l’AP-7 que evitin fer-ho les hores de major afluència i aprofitar les hores vall.

A més, també s’aconsella als conductors que es desplacin cap al nord del país, o tornin del nord del país, que ho facin pel Maresme, mitjançant la C-32 Nord.

Les zones costaneres, amb més afluència Les destinacions cap a les zones costaneres seran les que registrin més afluència de vehicles. Es preveuen retencions sobretot a l’AP-7 diumenge al matí per la mobilitat derivada del Gran Premi. Trànsit aplicarà mesures especials com allargar la línia contínua quan s'ajunten l'AP-7 i la C-33 a Parets del Vallès.

Mesures especials de circulació El Servei Català de Trànsit estableix mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit a diverses vies. En l’operació tornada de diumenge i dilluns a la tarda s’instal·laran, tots dos dies, carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per augmentar la capacitat viària de retorn a: AP-7 entre Llinars i Montornès del Vallès diumenge i de Sant Celoni a Montornès dilluns

AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei

C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat A més, tant en l’operació sortida com retorn també s’habilitaran altres mesures especials a la GI-662 a la Costa Brava, a la N-340 al Vendrell, i el carril bus-VAO de la C-58 s’obrirà a tots els vehicles (a excepció de camions).

Restriccions i limitacions a la circulació de vehicles pesants A més de les restriccions a la circulació de vehicles pesants genèriques, els camions de més de 7,5 kg tindran restringida la circulació a l’autopista AP-7 des de Maçanet de la Selva fins a l’Hospitalet de l’Infant de 17 a 22 hores. D’altra banda, també s’han establert per als camions les limitacions de circular pel carril de la dreta sense realitzar avançaments en aquests trams i horaris de divendres, dissabte i diumenge.