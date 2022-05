Després de 143 anys d'història, la llibreria Geli de Girona obre el seu local al carrer de l'Argenteria per últim cop. Al llarg de tot el matí els clients més fidels han volgut visitar la llibreria i abraçar entre llàgrimes els propietaris.

El gerent de la Geli, Pere Rodeja, destaca que aquest dimarts és una jornada "molt emotiva" però recorda que el tancament "no és un adeu, sinó un a reveure". De fet, la família ja està buscant un local nou en el Barri Vell per poder-se traslladar després que el local actual l'hagin venut a la joieria Pere Quera. La majoria de clients han assegurat viure amb "molta pena" aquest dia i han comprat els últims llibres "com a homenatge".

“143 anys i un dia.... Moltes gràcies per la fidelitat i el compromís. Alea iacta est pic.twitter.com/3pFdONc8m9“ — Llibreria Geli (@LlibreriaG) May 31, 2022