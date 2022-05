La ensalada César es un plato que no falla en las cartas de restaurantes y que no solemos preparar con tanta frecuencia en nuestras casas, pero os animamos a hacerlo. Motivos no nos faltan. Es simple, elegante, completa y económica. ¡Una receta de aprovechamiento! Como siempre, cada maestrillo, tiene su librillo, y acepta tantas variaciones como ingredientes tengamos rondando por la nevera. Ahora bien, realmente el éxito de este plato está en su aderezo, en su salsa. En 1938 Cardini se trasladó a Los Ángeles, empezó a embotellarla hasta que finalmente la patentó con el nombre de Cardini’s Original Caesar Dressing Mix. ¿Os animáis a preparar este dressing a lo Torres?

Un programa que tira por lo clásico Javier y Sergio apuestan por la cocina clásica y tradicional. La que aprendieron de su abuela Catalina, o de su padre José, el experto arrocero en casa de los Torres. Hoy rescatan dos clásicos y, como siempre, los versionan dándole su toque: esta ensalada César a lo Torres y el 'all i pebre' de dorada. Receta de ensalada César a lo Torres verduras Ingredientes Preparación ½ lechuga francesa

½ lollo rosso

1 pechuga de pollo

80 g de pan

100 g de copos de maíz hinchados

6 anchoas

1 huevo

Unas lascas de queso Parmiggiano

Unas hojas de romero

Unas hojas de tomillo

Para la salsa César:

1 huevo

100 ml de aceite de oliva suave

20 g de queso Parmiggiano

20 g de mostaza de Dijon

¼ limón (zumo)

Sal Salpimentamos y empanamos la pechuga de pollo: primero pasamos por huevo batido y luego por los copos de maíz hinchados para que nos quede crujientito. Calentamos una sartén con aceite y freímos el pollo, vuelta y vuelta. Reservamos. Mientras, elaboramos un crujiente de parmesano: primero rallamos el queso y luego lo colocamos en una sartén caliente, haciendo una especie de montoncito en forma de círculo. En un par de minutos lo tendremos listo. Reservamos. Hacemos los crutones o picatostes en la sartén saltando el pan cortado a daditos con un poco de aceite. Cuando estén doraditos, le añadimos romero y tomillo. Reservamos sobre papel absorbente. A continuación hacemos la salsa: primero la mayonesa a la que añadimos anchoas picadas y, parmesano rallado (nos interesa obtener una textura un poco líquida), mostaza de Dijonn y zumo de limón. Reservamos. Cortamos el pollo a tiras y ya tenemos todo casi listo para emplatar la ensalada. Lavamos y cortamos la lechuga y el radicchio y los colocamos en la base del plato, por encima las tiras de pollo y repartimos bien los croutons. Salseamos y coronamos con unas anchoas y el crujiente de parmesano. De manera opcional, podemos decorar con hierbabuena o menta picada.