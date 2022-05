Homs nega desviament de fons públics pel 'procés'

L'exconseller de Presidència Francesc Homs ha justificat aquest divendres al jutjat diversos contractes que la fiscalia considera il·legals en relació a l'acció exterior de la Generalitat els anys 2011 i 2012. El ministeri públic acusa Homs i l'exsecretari d'Exteriors Senén Florensa de fragmentació irregular en la contractació de serveis per part d'una empresa per al desplaçament i allotjament de membres de les comunitats catalanes a l'exterior l'any 2012.

L'exconseller Francesc Homs nega al jutjat haver desviat fons públics per finançar el 'próces' i acusa la fiscalia de "persecució política"



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/DJfXj5vdS1“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 20, 2022

També es refereix a l'adjudicació d'un assessorament per atraure indústria a la Zona Franca i a una subvenció directa a la fundació CatDem, propera a CDC, d'uns 7.400 euros. Homs ho veu com persecució "política" cap a ell per part del ministeri públic.

El jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona, que investiga la causa sobre la internacionalització del procés amb imputats com l'exconseller Raül Romeva i altres alts càrrecs, va dictar un arxivament parcial que va deixar fora del procediment Homs i Florensa. La fiscalia va recórrer la decisió i l'Audiència Provincial li va donar la raó el febrer passat.