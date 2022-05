De què depèn la intensitat de l'índex ultraviolat (UVI)?

Són dies de calor. Unes altes temperatures no només afavorides per l'arribada d'una massa d'aire càlid nord-africana, sinó també responen a la forta radiació solar d'aquesta època de l'any, similar a la de finals de juliol. Però, de què depèn l'índex ultraviolat conegut com a UVI?

“☕️ Aquests dies l’índex ultraviolat (UVI) és molt alt arreu. ☀️ De què depèn la seva intensitat? ��



��️ En @SergiLoras ens explica com condicionen els núvols, l’atura o el tipus de sòl! ��️



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/QZyRiQLyIM“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 18, 2022

Hi ha diversos factors que fan que la radiació ultraviolada sigui major o menor. La latitud n’és un. Les zones pròximes a l’equador són les que reben major radiació solar. Un altre factor és la nuvolositat. Com més núvols hi hagi, la radiació és menys intensa, però compte, per què aquells dies de cel enterbolit o de ressol pensem que el sol no pica gaire i que no ens cremarem, i ens acabem cremant. De fet, tot i els núvols la radiació segueix sent alta.

Un altre factor és l’alçada a la que es troba el sol, com més alt respecte l’horitzó, major és la incidència. I a major altitud, per tant, a muntanya, tenim menys atmosfera al damunt i tenim menys filtre que absorbeixi la radiació, llavors s’incrementa l’índex ultraviolat. I aquest també depèn del terra: la neu recent reflecteix un 80% de radiació solar, i a la costa, l’escuma del mar un 25% i la sorra un 15%. Finalment, el gruix de la capa d’ozó també absorbeix part d’aquesta radiació.