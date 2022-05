Els productes menstruals no tindran una rebaixa de l'IVA

Els productes d'higiene intima com les compreses, els tampons i la copa menstrual no tindran rebaixa de l'IVA. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha afirmat que el Ministeri d'Hisenda no ho ha volgut, però ha garantit que continuarà treballant perquè tiri endavant. Ha afirmat que es tornarà a negociar en el marc dels pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que és una mesura que s'"haurà d'implementar".

La meva regla, les meves regles Per desgràcia, 4 de cada 10 dones no poden escollir el producte menstrual que volen per dificultats econòmiques. Per això, el Govern repartirà productes menstruals reutilitzables -una copa, unes calces absorbents i una compresa- a 1.200 alumnes de tercer d'ESO de 24 centres educatius en els propers dies. El repartiment anirà acompanyat de sessions formatives sobre educació menstrual a càrrec de llevadores als 2.600 joves de 3r d'ESO dels centres. És la prova pilot del projecte 'La meva regla, les meves regles', que s'estendrà a tots els instituts el curs que ve. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afirmat que la regla és "política" i que el dret a l'equitat menstrual vol garantir l'"educació sobre el propi cos i la menstruació" per "trencar estigmes i tabús" i l'"accés igualitari a productes reutilitzables, els únics sostenibles econòmicament i ecològica".