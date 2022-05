L'AMB estudia implementar un servei metropolità de "motosharing"

Per donar un impuls a la mobilitat compartida, l'AMB ha creat la Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida. Integrada per gairebé 90 representants de l’àmbit de la mobilitat, aquest nou grup de treball analitzarà la viabilitat d’un possible servei metropolità de moto elèctrica compartida, amb l’objectiu d’estudiar i definir les principals característiques per a la regulació d’aquest servei.

“La mobilitat compartida és un tema estratègic per a l’AMB, atès que fomenta una mobilitat més sostenible. És una alternativa i un complement de mobilitat que permet als usuaris accedir a vehicles quan ho necessitin, optimitzant el seu ús i sense la necessitat de tenir-ne un en propietat. També permet reduir la contaminació i promou les energies netes”, exposa el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

En funció del debat i les conclusions que se n’extreguin al llarg d’aquests propers mesos, l’AMB podria plantejar una proposta de servei metropolità de motos compartides a la metròpolis de Barcelona.

A banda d’ajuntaments metropolitans, grups polítics metropolitans i altres administracions com la Generalitat de Catalunya, entre els principals organismes i entitats que integren la taula es troba la DGT, la Fundació RACC, l’ATM, l’ICAEN, Barcelona Serveis Municipals (BSM), la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), Barcelona Regional (BR) i la Federació ECOM.